V prometni nesreči življenje izgubil mladi nogometaš

Kosovski reprezentant in igralec albanskega Elbasanija, 22-letni Fatjon Bunjaku, je umrl v hudi prometni nesreči. Po poročanju albanskih medijev se je nesreča zgodila v nedeljo ponoči na glavni cesti med Kosovsko Mitrovico in Vučitrno.

Zaradi močnega trka se je avtomobil, v katerem je bil nogometaš, prevrnil, v nesreči pa sta bili še dve osebi huje poškodovani. Kljub hitremu zdravniškemu posredovanju je Bunjaku zaradi hudih poškodb v bolnišnici umrl.

"Z globoko žalostjo smo sprejeli novico o smrti našega igralca Fatjona Bunjakuja. Danes velika klubska družina ni izgubila le igralca, temveč tudi človeka, ki je ponosno nosil barve kluba in prispeval k naši zgodovini. Njegova predanost in strast do nogometa bosta za vedno ostali del naše identitete," so ob njegovi tragični izgubi zapisali v klubu.

"V teh težkih časih so naše misli in molitve z družino Bunjaku, prijatelji in vsemi, ki so imeli srečo, da so poznali in ljubili Fatjona. AF Elbasani izraža najgloblje sožalje družini Bunjaku, pa tudi celotni športni skupnosti, ki je danes izgubila enega od svojih ljudi. Fatjon ne bo pozabljen," so še zapisali.