Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Volitve 2026
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtor:
R. Sp.

Ponedeljek,
8. 6. 2026,
9.55

Osveženo pred

20 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0

Natisni članek

Natisni članek
Fatjon Bunjaku smrt

Ponedeljek, 8. 6. 2026, 9.55

20 minut

V prometni nesreči življenje izgubil mladi nogometaš

Avtor:
R. Sp.

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0
Fatjon Bunjaku | Fatjon Bunjaku | Foto Guliverimage

Fatjon Bunjaku

Foto: Guliverimage

Kosovski reprezentant in igralec albanskega Elbasanija, 22-letni Fatjon Bunjaku, je umrl v hudi prometni nesreči. Po poročanju albanskih medijev se je nesreča zgodila v nedeljo ponoči na glavni cesti med Kosovsko Mitrovico in Vučitrno.

Zaradi močnega trka se je avtomobil, v katerem je bil nogometaš, prevrnil, v nesreči pa sta bili še dve osebi huje poškodovani. Kljub hitremu zdravniškemu posredovanju je Bunjaku zaradi hudih poškodb v bolnišnici umrl. 

"Z globoko žalostjo smo sprejeli novico o smrti našega igralca Fatjona Bunjakuja. Danes velika klubska družina ni izgubila le igralca, temveč tudi človeka, ki je ponosno nosil barve kluba in prispeval k naši zgodovini. Njegova predanost in strast do nogometa bosta za vedno ostali del naše identitete," so ob njegovi tragični izgubi zapisali v klubu.

"V teh težkih časih so naše misli in molitve z družino Bunjaku, prijatelji in vsemi, ki so imeli srečo, da so poznali in ljubili Fatjona. AF Elbasani izraža najgloblje sožalje družini Bunjaku, pa tudi celotni športni skupnosti, ki je danes izgubila enega od svojih ljudi. Fatjon ne bo pozabljen," so še zapisali.

Fatjon Bunjaku smrt
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Nakup prinaša darilo

Nakup prinaša darilo

Ob nakupu izbranega televizorja po odlični ceni do 31. 8. prejmete darilo – aplikacijo NEO TV Lite za pametne televizorje brezplačno do 31. 12. 2026.
Modri Fon junija

Modri Fon junija

Izberite Redmi Note 15 Pro 5G z zmogljivo baterijo ali Xiaomi 17T z napredno kamero za čudovite posnetke.
Paketi NEO

Paketi NEO

Izkoristite hitrost do 1 Gbit/s in si zagotovite najboljšo TV-izkušnjo v omrežju Telekoma Slovenije. Že za 32,99 EUR/mesec za 2 leti.