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Avtorji:
Sa. B., STA

Ponedeljek,
8. 6. 2026,
8.14

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Natisni članek
vojna Ukrajina Rusija Vladimir Putin Volodimir Zelenski

Ponedeljek, 8. 6. 2026, 8.14

27 minut

Vojna v Ukrajini

Zelenski in evropski voditelji v Londonu za pogajanja z Rusijo

Avtorji:
Sa. B., STA

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Volodimir Zelenski, Keir Starmer, Emmanuel Macron in Friedrich Merz | Keir Starmer, Emmanuel Macron in Friedrich Merz so ob srečanju z Zelenskim izrazili trdno podporo Ukrajini. | Foto Reuters

Keir Starmer, Emmanuel Macron in Friedrich Merz so ob srečanju z Zelenskim izrazili trdno podporo Ukrajini.

Foto: Reuters

Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski se je v nedeljo v Londonu sestal z voditelji Velike Britanije, Francije in Nemčije, ki so podprli njegov poziv k neposrednim pogovorom med Ukrajino in Rusijo ob sodelovanju Evrope in ZDA. V skupni izjavi so opredelili tudi pogoje za pogajanja o "pravičnem in trajnem" sporazum o končanju vojne z Rusijo.

Britanski premier Keir Starmer, francoski predsednik Emmanuel Macron in nemški kancler Friedrich Merz so ob srečanju z Zelenskim izrazili trdno podporo Ukrajini in podprli neposredna pogajanja med Moskvo in Kijevom, v katerih bi sodelovali tudi Evropa in ZDA, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Voditelji so po navedbah britanskega BBC v skupni izjavi opredelili pogoje za pogajanja z Moskvo – prenehanje spopadov in napadov, začetek pogajanj na podlagi trenutnega stanja na fronti ter trdna varnostna jamstva za Ukrajino. Poudarili so tudi pomen sodelovanja ZDA, ki so sicer trenutno bolj osredotočene na Bližnji vzhod in vojno proti Iranu, kjer grozi nova eskalacija razmer.

Zelenski s pismom Putinu

Zelenski je pred tem v četrtek poslal odprto pismo ruskemu predsedniku Vladimirju Putinu in med drugim predlagal srečanje na štiri oči. Putin je njegovo pobudo zavrnil in sporočil, da v tem ne vidi smisla, dokler ni dogovora o pogojih za končanje vojne.

Ukrajinski predsednik je v pogovoru za britanski Sky News povedal, da se je minuli mesec v Kijevu sestal z ruskim oligarhom in Putinovim zaveznikom Romanom Abramovičem. "Povedal mi je, da ima sporočilo zame, in da želi moje sporočilo, ki ga bo prenesel Putinu. Vendar je to treba storiti zaupno, brez publicitete. Rekel sem, da to zame ni problem," je dejal.

V nedeljo po srečanju s trojico voditeljev pa je Zelenski sporočil, da so uskladili stališča pred bližajočimi se srečanji voditeljev članic zveze Nato in držav skupine G7. Zahvalil se jim je za podporo in dodal, da bi v pogajanjih z Rusijo želel tudi "močan glas in stališča Evrope".

V zadnjem času se ob okrepljenih pozivih k neposrednim pogajanjem med Rusijo in Ukrajino poraja vprašanje, kdo bi lahko zastopal Evropo. Omenjalo se je več imen, vse več veljave pa pridobiva ideja, da bi to vlogo s soglasjem Kijeva skupaj prevzeli Starmer, Macron in Merz, kar tudi z vidika Bruslja ni več izključeno, poroča italijanska tiskovna agencija Ansa. Zelenski, ki je za danes napovedal še srečanje z britanskim kraljem Karlom III., je trojico voditeljev v nedeljo obvestil tudi o razmerah na fronti.

"Rusija na bojišču ne zmaguje, naši napadi (...) pa znatno omejujejo njeno zmožnost širjenja agresije. Vendar je izredno pomembno tudi, da se zaščitimo pred balističnimi grožnjami, s katerimi Rusi ustrahujejo naša mesta in naselja," je zapisal na omrežju X in poudaril, da Ukrajina potrebuje dodatne rakete za sisteme zračne obrambe.

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