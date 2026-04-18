Sobota, 18. 4. 2026, 17.57

V streljanju v trgovskem centru v Kijevu ubitih več ljudi #video #foto

V strelskem napadu v trgovskem centru v Kijevu je bilo danes ubitih najmanj pet ljudi, še najmanj deset je ranjenih, so sporočile ukrajinske oblasti. Policisti so med poskusom aretacije ubili napadalca in ob tem rešili štiri talce, je sporočil notranji minister Igor Klimenko.

Notranji minister Klimenko je povedal, da je bil napadalec v Kijevu ubit med poskusom aretacije, potem ko je v trgovskem centru streljal na civiliste, je danes na omrežju X sporočil ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski.

Deset ljudi je ranjenih, oskrbujejo jih v bolnišnicah, je še sporočil predsednik Ukrajine.

Dodal je, da so rešili štiri talce in za zdaj potrdili pet smrtnih žrtev, pri čemer je izrazil sožalje njihovim bližnjim.

Izrazil je pričakovanje, da bodo pristojni organi hitro preiskali incident. "Ministru za notranje zadeve in načelniku ukrajinske policije sem naročil, naj javnosti posredujeta vse preverjene informacije v zvezi s tem primerom," je dodal.

Do 24 obrokov brez obresti

Do 24 obrokov brez obresti

Preverite ponudbo klimatskih naprav, pametnih ur, kosilnic, televizorjev, zvočnikov, prenosnih računalnikov, kamer in drugih izdelkov.
Modri Fon aprila

Modri Fon aprila

Pomlad je pravi čas za pameten prihranek: z mobitelom Samsung Galaxy A26 256 GB prihranite 129 EUR, s Samsungom Galaxy S26 Ultra 256 GB pa 225 EUR.
Paketi NEO

Paketi NEO

Izkoristite hitrost do 1 Gbit/s in si zagotovite najboljšo TV-izkušnjo v omrežju Telekoma Slovenije. Če optike še nimate, je rešitev NEO 5G prek mobilnega omrežja.