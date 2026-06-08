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Avtor:
N. V.

Ponedeljek,
8. 6. 2026,
9.42

Osveženo pred

36 minut

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Natisni članek

Natisni članek
Luka Majcen

Ponedeljek, 8. 6. 2026, 9.42

36 minut

Nogometaš Luka Majcen se je poročil

Avtor:
N. V.

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Luka Majcen | Luka Majcen in Lana Biželj sta se zaročila konec leta 2024, pretekli konec tedna pa sta skočila v zakon. | Foto Ana Kovač

Luka Majcen in Lana Biželj sta se zaročila konec leta 2024, pretekli konec tedna pa sta skočila v zakon.

Foto: Ana Kovač

Na hrvaškem otoku Obonjan sta Luka Majcen in Lana Biželj svojo ljubezen kronala s kar tridnevnim poročnim slavjem.

Slovenski nogometaš Luka Majcen se je pretekli konec tedna na otoku Obonjan poročil s hrvaško spletno vplivnico in nekdanjo novinarko Lano Biželj. Poročne zaobljube sta si izmenjala na plaži ob sončnem zahodu, slavje v krogu najbližjih prijateljev in družine pa je trajalo kar tri dni.

Luka in Lana sta se zaročila konec leta 2024 v Indiji, kjer on igra za klub Diamond Harbour. Ona je medtem živela na Hrvaškem, pred kratkim pa je za hrvaško revijo Story razkrila, kako deluje njuna zveza na daljavo. "Jaz grem tja za štiri mesece, nato kakšna dva meseca nisva skupaj, kar pa ob današnji tehnologiji ni tako težko," je dejala. Dodala je: "Da bi zveza na daljavo delovala, mora biti komunikacija odlična."

O njuni zvezi je leta 2023 v pogovoru za Sportal spregovoril tudi Luka. "Spoznala sva se, preden sem šel v Indijo. Malo je bilo čudno, ker sem takoj, ko sva se spoznala, odšel. A se slišiva vsak dan," je povedal, "je pa časovna razlika: jaz bi šel zvečer že spat, ona bi se pa še pogovarjala. A sva premagala razdaljo."

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Prav ob Lani je nogometaš spoznal in priznal, da ima bulimijo, o kateri je pozneje odkrito spregovoril. "Šele ko sem spoznal Lano, se je nekaj v meni premaknilo," je povedal v pogovoru za Sportal. Razkril je: "Že na prvem zmenku sva imela zelo globok pogovor in odkrito sem ji povedal, kaj počnem. Pa ne zato, da bi iskal razumevanje ali podporo, ampak ker mi je bilo nekako naravno. No, ona je to razumela drugače in me šokirala z izjavo, da imam bulimijo."

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