V streljanju na srednji šoli na jugu Turčije so danes umrli štirje ljudje, še 20 je bilo ranjenih, so sporočile lokalne oblasti. Današnji incident sledi torkovemu streljanju na srednji šoli na jugovzhodu Turčije, kjer je bilo ranjenih najmanj 16 ljudi, večinoma dijakov.

Ubiti učitelj in trije učenci

V napadu so bili ubiti učitelj in trije učenci, je sporočil guverner province Mukerrem Unluer. "Učenec je v šolo prišel z orožjem, za katero verjamemo, da pripada njegovemu očetu. Vstopil je v dve učilnici in začel naključno streljati, pri čemer je povzročil smrtne žrtve in poškodbe," je dodal.

Starši so odhiteli v šolo, ko so slišali za incident, policija pa je okoli stavbe okrepila varnostne ukrepe.

Lokalno tožilstvo je po navedbah ministra za pravosodje Akina Gurleka nemudoma sprožilo preiskavo, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Že v torek podoben incident: 19-letnik streljal na svoji nekdanji šoli in si nato sodil sam

Turčijo je že v torek pretresel podoben incident, ko je 19-letnik izvedel strelski napad na svoji nekdanji srednji šoli na jugovzhodu države v provinci Sanliurfa in ranil 16 ljudi, nato pa si je po napadu sodil sam, ko ga je obkolila policija.

Streljanja na šolah so v Turčiji sicer redka. V zadnjem tovrstnem incidentu pred skoraj dvema letoma je nekdanji učenec s strelnim orožjem ubil ravnatelja zasebne srednje šole v Istanbulu, pet mesecev po tem, ko je bil izključen iz šole, še navaja AFP.