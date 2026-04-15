Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Volitve 2026
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Avtorji:
A. P. K., STA

Sreda,
15. 4. 2026,
15.02

Osveženo pred

19 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,02

Natisni članek

ranjeni mrtvi streljanje Turčija

Sreda, 15. 4. 2026, 15.02

19 minut

V novem streljanju na šoli v Turčiji več mrtvih in ranjenih #video

V streljanju na srednji šoli na jugu Turčije so danes umrli štirje ljudje, še 20 je bilo ranjenih, so sporočile lokalne oblasti. Današnji incident sledi torkovemu streljanju na srednji šoli na jugovzhodu Turčije, kjer je bilo ranjenih najmanj 16 ljudi, večinoma dijakov.

V današnjem streljanju na eni od srednjih šol v južni provinci Kahramanmaras so bili po navedbah oblasti, ki jih povzemajo turški mediji, ubiti štirje ljudje, ranjenih je bilo 20.

Ubiti učitelj in trije učenci

V napadu so bili ubiti učitelj in trije učenci, je sporočil guverner province Mukerrem Unluer. "Učenec je v šolo prišel z orožjem, za katero verjamemo, da pripada njegovemu očetu. Vstopil je v dve učilnici in začel naključno streljati, pri čemer je povzročil smrtne žrtve in poškodbe," je dodal.

streljanje, Turčija | Foto: Reuters Foto: Reuters

Starši so odhiteli v šolo, ko so slišali za incident, policija pa je okoli stavbe okrepila varnostne ukrepe.

Lokalno tožilstvo je po navedbah ministra za pravosodje Akina Gurleka nemudoma sprožilo preiskavo, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Že v torek podoben incident: 19-letnik streljal na svoji nekdanji šoli in si nato sodil sam

Turčijo je že v torek pretresel podoben incident, ko je 19-letnik izvedel strelski napad na svoji nekdanji srednji šoli na jugovzhodu države v provinci Sanliurfa in ranil 16 ljudi, nato pa si je po napadu sodil sam, ko ga je obkolila policija.

Streljanja na šolah so v Turčiji sicer redka. V zadnjem tovrstnem incidentu pred skoraj dvema letoma je nekdanji učenec s strelnim orožjem ubil ravnatelja zasebne srednje šole v Istanbulu, pet mesecev po tem, ko je bil izključen iz šole, še navaja AFP.

Policija Turčija
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
