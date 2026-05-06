“Prosim, kaj praviš?” Morda je čas, da preverite svoj sluh

Če se vam zdi glasba čedalje tišja, pogovori pa postajajo napornejši, in jih vse pogosteje prekinjate s "Prosim, kaj praviš?", potem je verjetno čas za test sluha. Poslabšanje tega pomembnega čuta ne pomeni konca sveta, saj so na voljo številni kakovostni pripomočki, kot so denimo polnilni slušni aparati, ki prinašajo več udobja, manj skrbi in lažji način uporabe. Pri Neurothu so do konca julija na voljo tudi po akcijskih cenah.

Težave s sluhom se običajno ne pojavijo čez noč. Sprva jih največkrat opazimo v povsem vsakdanjih situacijah: pogovori postanejo napornejši, televizijo postopoma nastavljamo na višjo glasnost in v družbi vse težje sledimo sogovornikom. Slabši sluh zato ne vpliva le na to, kaj slišimo, ampak tudi na to, kako samozavestno in sproščeno sodelujemo v vsakdanjem življenju. Prav zato skrb za sluh ni zgolj vprašanje udobja, ampak pomemben del kakovosti življenja, samostojnosti in povezanosti z ljudmi okoli nas.

Ne čakajte sedem let, saj težave ne bodo kar minile

Težave s sluhom so danes precej pogostejše, kot si morda mislimo. Ocenjuje se, da se z različnimi stopnjami naglušnosti sooča velik delež odrasle populacije, še posebej po 50. letu starosti. A izguba sluha ni izključno povezana s staranjem – nanjo vplivajo tudi hrupno okolje, stres, življenjski slog in genetika.

Kljub razširjenosti slabšega sluha pa ostaja zanimiv in predvsem zaskrbljujoč podatek: ljudje v povprečju čakajo kar sedem let, preden poiščejo pomoč zaradi težav s sluhom. V tem času se slušne sposobnosti lahko dodatno poslabšajo, hkrati pa se posameznik pogosto začne umikati iz družbenega življenja.

Kako slabši sluh vpliva na življenje?

Izguba sluha ne pomeni le, da slabše slišimo sogovornika ali televizijo. Njene posledice so lahko precej širše. Ljudje s slabšim sluhom se pogosto soočajo z občutki izolacije, zmanjšano samozavestjo in težavami pri komunikaciji. Dolgoročno pa lahko neoskrbovana izguba sluha vpliva tudi na kognitivne sposobnosti in poveča tveganje za razvoj demence.

Dober sluh tako ne pomeni le boljšega zaznavanja zvokov, temveč tudi aktivno in izpolnjeno življenje – ohranjanje socialnih stikov, samozavestno sodelovanje v pogovorih in večjo mentalno vitalnost.

Brez nenehne menjave drobcenih baterij

Eden najbolj opaznih premikov v zadnjih letih je prehod s klasičnih slušnih aparatov na baterije, na polnilne slušne aparate. Na prvi pogled se morda zdi, da gre le za manjšo tehnološko izboljšavo, v resnici pa takšna rešitev mnogim uporabnikom občutno olajša življenje. Namesto menjavanja drobnih baterij, slušni aparat zvečer preprosto odložijo v polnilno postajo, zjutraj pa je pripravljen na nov dan.

Prav ta enostavnost je za številne odločilna. Rokovanje z majhnimi baterijami je lahko za starejše, pa tudi za vse z manj spretnimi prsti ali slabšim vidom, precej neprijetno. Polnilni sistemi to težavo odpravijo enostavno rutino, ki ne zahteva posebnega napora. Uporabnik se tako manj ukvarja z aparatom samim in bolj z vsem, kar mu dober sluh omogoča: s pogovorom, druženjem, telefonskimi klici, gledanjem televizije in vsakodnevnimi opravki.

Zanesljiv vsakodnevni spremljevalec

Naloga sodobnih slušnih aparatov ni le ojačanje zvoka, temveč inteligentno prilagajanje okolju, kar omogoča bolj naravno poslušanje. Foto: Neuroth

Pomembna prednost polnilnih slušnih aparatov je tudi njihova zanesljivost. Sodobni slušni aparati so danes tehnološko izjemno napredni, diskretni in prilagodljivi. Zasnovani so tako, da z enim polnjenjem delujejo ves dan. Lahko so skoraj nevidni, prilagojeni posameznikovemu ušesu, upravljamo pa jih lahko celo s pametnim telefonom, ob uporabi naprednih funkcij, kot so telefoniranje, Bluetooth povezava ali poslušanje vsebin iz drugih naprav. To uporabniku daje občutek varnosti, saj ve, da se lahko na svoj slušni aparat zanese takrat, ko ga najbolj potrebuje.

Prednost polnilnih slušnih aparatov se pokaže tudi na dolgi rok. Ker ni potrebe po rednem kupovanju baterij, uporabnik prihrani čas in denar. Polnilni slušni aparati so obenem tudi okolju prijaznejša rešitev, saj pomenijo manj odpadnih baterij ter manj skrbi in poti do novih zalog.

Neuroth - tradicija, ki prinaša odlične rešitve



V podjetju Neuroth, ki ima več kot stoletno tradicijo na področju slušnih rešitev, poudarjajo, da sodobni slušni aparati že dolgo niso več to, kar so bili nekoč. Neuroth je na slovenskem tržišču že od leta 2008, trenutno so prisotni na 20 lokacijah po vsej državi. Do danes so s svojimi izdelki pomagali že skoraj sto tisoč ljudem s slušnimi težavami. V ospredje postavljajo rešitve, ki so učinkovite, a hkrati dovolj preproste, da se brez težav vključijo v vsakdan uporabnika.



V Neurothu ob tem poudarjajo še nekaj, kar je za uporabnika pogosto najpomembnejše: slušni aparat mora biti prilagojen življenjskemu slogu. Današnji slušni aparati niso več razumljeni zgolj kot pripomoček, ampak kot praktična in diskretna rešitev, ki uporabniku olajša vsakdan.

Prvi korak je test sluha

V Neurothu je test sluha brezplačen, poteka hitro in preprosto. Pri odraslih običajno vključuje tonsko avdiometrijo, s katero se ugotavlja, pri kateri glasnosti posameznik zazna različne tone. Tak pregled je lahko dragocena informacija tudi za tiste, ki še niso prepričani, ali slušni aparat sploh potrebujejo.

sedaj pravi trenutek za odločitev. V Neurothu namreč do 31. julija 2026 ob nakupu polnilnih slušnih aparatov omogočajo do 315 evrov popusta, višina ugodnosti pa je odvisna od izbranih modelov. Popust v višini 315 evrov denimo velja ob nakupu dveh polnilnih slušnih aparatov AUDEO I90 Sphere.



Ob tem uporabnikom v Neurothu nudijo še brezplačen test sluha v sodobno opremljenih zvočno izoliranih kabinah in do 14 dni brezplačnega preizkusa novih slušnih aparatov v domačem okolju. Da bi bil dober sluh dostopen čim širšemu krogu ljudi, Neuroth omogoča tudi možnost razrezane cene na 36 obrokov ter dodatne storitve, kot je zavarovanje slušnih aparatov.

Marsikdo težave s sluhom predolgo pripisuje utrujenosti, nerazločnemu govoru drugih ali naključju. A prav pravočasno preverjanje lahko prinese jasen odgovor in odpre pot do rešitev, ki so danes enostavnejše, diskretnejše in bolj prilagojene uporabniku kot kadar koli prej.

Izguba sluha ni nekaj, kar bi morali skrivati ali odlašati z reševanjem. Tako kot skrbimo za vid ali telesno kondicijo, bi morali poskrbeti tudi za svoj sluh. Pravočasno ukrepanje pomeni boljšo kakovost življenja, večjo samozavest in ohranjanje mentalne vitalnosti.

Morda je najpomembnejši korak prav ta, da začnemo o sluhu govoriti odkrito – brez predsodkov. Sodobne rešitve obstajajo, dostop do strokovne pomoči je vse boljši, odločitev za boljši sluh pa je v resnici odločitev za boljše življenje.