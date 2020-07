Za vedno se je poslovila legendarna Helena Žigon

"Zapustila nas je legendarna tekačica Helena Žigon. Bila je naš vzor, z velikim občudovanjem in spoštovanjem smo spremljali njene tekaške podvige. Ponosni smo bili, da je bila tudi del naše tekaške družine – vlivala nam je pogum, samozavest in motivacijo. Hvala za vso pozitivno energijo in spodbudo. V mislih bo vedno z nami. Iskreno sožalje njeni družini in vsem žalujočim," so novico o smrti priljubljene tekačice sporočili pri Vzajemni.

Sodelovala je na vseh pomembnejših maratonih tudi v svojih poznih letih. Udeležila se je vseh ljubljanskih maratonov do leta 2015, nastopila pa je tudi na prvem Istrskem maratonu, na katerem je točno na svoj 86. rojstni dan pretekla še svoj zadnji polmaraton.

"Superbabica" Helena Žigon iz leta 2011:

Intervjuji s Heleno Žigon iz preteklih let: