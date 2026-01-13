Nov dogovor EU-Kitajska: določili bodo minimalno ceno avtomobilov

Evropa bo za električne avtomobile iz Kitajske odpravila carine, Bruselj pa bo za vsako znamko in model postavil najnižjo dovoljeno ceno na trgu.

Že dobro leto so v veljavi povišane carine za uvoz kitajskih električnih avtomobilov v Evropo. Te so bile sprva desetodstotne, nato pa je Bruselj nekaterim proizvajalcem carine povišal tudi do dodatnih 35 odstotkov. Čeprav kitajski proizvajalci kljub temu dosegajo konkurenčne cene, je bilo na tovrstno protekcijo evropskih proizvajalcev - po stališču Evropske unije zaradi domnevno nelojalnih subvencij s strani kitajske države - veliko pripomb. Zadnji meseci so zato potekali intenztivni pogovori med Brusljem in Pekingom o drugačni rešitve težave.

Najnižjo ceno bo predlagal proizvajalec, ocenila jo bo EU

Zdaj se zdi, da so rešitev vendarle našli. Dogovor je naslednji - povišane carine bodo odpravili, so potrdili iz Evropske komisije. Zapisali so tudi nov ukrep, ki bo postavljena najnižja cena za prodajo posameznega električnega kitajskega avtomobila v Evropi. To najnižjo ceno bo po lastni presoji postavil posamezni proizvajalec, določen organn Evropske komisije pa bo nato ocenil, ali je predlagana cena prava. Ta naj bi bila tako visoka, da bi kompenzirala že omenjene subvencije s strani kitajske vlade. Končna minimalna cena bo veljala za vsako znamko oziroma njihov model posebej.

To je torej relativno podoben ukrep proti električnim avtomobilom kitajskega porekla, le da zdaj višje carine ne bodo romale v evropsko blagajno. Protiukrep tako carinam kot omejitvi cen bo proizvodnja avtomobilov v Evropi, kjer prvo namensko tovarno na Madžarskem že gradi BYD.

Kitajske znamke v Evropi so do zdaj sicer večino svojega uspeha v številnih državah dosegle s prodajo cenovno ugodnih vozil z bencinskimi motorji, nekaj izjem na trgu pa se je že pojavilo. Lani so na evropskem trgu presegli enajst odstotkov celotne prodaje.

Leto 2025 v Sloveniji - eden trendov tudi prvi preboj kitajskih znamk

Leta 2025 se je v Sloveniji zgodil tudi pomembnejši preboj kitajskih znamk. Nekatere so se že dobro uveljavile, druge so na trg šele vstopile. Letos v Slovenijo prihaja tudi BYD kot največji kitajski proizvajalec avtomobilov.