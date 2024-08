Preverili smo, kdaj in kje nam Hrvati lahko zaračunajo za plažo, ležalnike, brisače ...

"Pomorsko dobro na Hrvaškem je skupno dobro, kar pomeni, da je dostopno vsem pod enakimi pogoji," so povedali na hrvaškem Ministrstvu za morje promet in infrastrukturo, potem ko smo se nanje obrnili z vprašanji o namestitvah brisač na plaži, kar že nekaj sezon velja za vročo poletno temo. Pojasnili so, da ni nikakršne pravne podlage za zaračunavanje namestitve brisač na plaži, vsakdo, ki želi opravljati dejavnost na pomorskem dobrem in zanjo zaračunati, na primer najemati ležalnike ali prodajati sladoled, pa mora imeti koncesijo.

Potem ko so številni hrvaški mediji pisali o plažah, prepolnih brisač, ležalnikov in senčnikov, ki jih turisti, da bi si zagotovili prostor, na plaže postavljajo že navsezgodaj zjutraj, smo se na Siol.net obrnili na hrvaško Ministrstvo za morje, promet in infrastrukturo, saj smo iz prve roke želeli izvedeti, kje in kdaj se lahko obiskovalci v miru namestimo na plažo, ne da bi nas kdo preganjal in od nas zahteval plačilo.

Za vsako dejavnost je treba imeti koncesijo

Na ministrstvu so nam uvodoma pojasnili, da je pomorsko dobro na Hrvaškem skupno dobro, kar pomeni, da je dostopno vsem pod enakimi pogoji. To pomeni, da mora vsakdo, ki želi opravljati dejavnost na pomorskem dobrem in zanjo zaračunati, na primer najemati ležalnike ali prodajati sladoled, imeti koncesijo za gospodarsko rabo pomorskega dobra ali dovoljenje, ki ga mora oddati na javnem razpisu.

Za postavitev ležalnikov in senčnikov ter zaračunavanje le teh mora torej najemodajalec imeti koncesijo oziroma dovoljenje. Zakon o pomorskem dobrem in morskih pristaniščih namreč ureja koncesijo za gospodarsko rabo pomorskega dobra in dovoljenje za pomorsko dobro kot instituta, na podlagi katerih se pomorsko dobro lahko uporablja za najem senčnikov, ležalnikov in drugih rekvizitov na morju.

Dostop na plažo se na Hrvaškem ne zaračunava, prav tako ne nameščanja brisač

Poleg tega so navedli, da po novem Zakonu o pomorskem dobrem, ki so ga na Hrvaškem sprejeli julija lani, ni pristojbin ali ograj za uporabo plaž. Izjema so le nekatere plaže za nudiste in plaže, ki jih koristijo posebne bolnišnice.

Pri tem sicer velja omeniti, da tiste koncesije, ki so bile podeljene pred sprejetjem novega zakona, torej pred julijem lani, in imetniki te koncesije zaračunavajo ali imajo ograjeno plažo, lahko to možnost koristijo še do izteka koncesij.

Na ministrstvu ob tem pojasnjujejo, da na Hrvaškem obstaja določeno število plaž, ki imajo koncesijo, ki jim daje pravico do ograjevanja in zaračunavanja vstopa na plažo (gre za nudistične plaže in plaže za bolnišnice), vendar pa nimajo nikakršne pravne podlage za zaračunavanje namestitve brisač na plaži. Če vam torej kje želijo zaračunati za postavitev brisače, se lahko obrnete na pomorskega redarja ali pristojno luško kapitanijo.

Če vam nameravajo zaračunati za namestitev brisače, se obrnite na pomorskega redarja. Foto: Shutterstock

Za poostren nadzor na plažah usposobili pomorske redarje

Ker pa se, kot smo omenili že zgoraj, vse več domačinov pritožuje nad zasedenostjo plaž in rezervacijami mest na plaži z brisačo, so z novim zakonom uvedli tudi celovitejši in boljši nadzor na plažah.

"Novi zakon je poleg inšpekcijskega nadzora nad pomorstvom uvedel pravni institut reda na pomorstvu, katerega vsebino določa predvsem Sklep o redu na pomorstvu, ki ga sprejme lokalna samouprava enote (mesta in občine), in ki ga izvede upravni organ enote lokalne samouprave," so pojasnili na ministrstvu. Posebej za tovrsten nadzor so na ministrstvu usposobili pomorske redarje.

Posamezne lokalne skupnosti tako lahko predpišejo ukrepe za vzdrževanje reda na pomorskem dobrem, ki jih izvaja pomorski redar. Ti lahko pravnim in fizičnim osebam, torej ponudnikom in obiskovalcem, ki kršijo določbe pomorskega dobra, izrečejo globo.

V Vodicah brisače, ki so na plaži ostale čez noč, poberejo komunalni delavci

Dober primer so Vodice, kjer so se nameščanja brisač rešili na eleganten način. Kot so nam dejali predstavniki Turistične skupnosti Vodice, tudi pri njih opažajo problem nameščanja brisač na plaže, a dodali da konkretnih pritožb domačinov niso prejeli.

V njihovi skupnosti z namenom odprave tega problema komunalno redarstvo mesta Vodice vsako jutro do šeste ure zjutraj pregleda javne plaže in če opazi brisače, ki so ostale čez noč, jih pobere in shrani, lastniki pa jih lahko prevzamejo na sedežu mestne uprave.

Pred kratkim smo pisali tudi, da so zaradi tega problema v Grčiji uvedli drone, ki snemajo oziroma spremljajo polaganje brisač na plaži in turistom zaračunavajo visoke kazni, a v Vodicah o tej potezi ne razmišljajo, saj, kot pravijo, zaenkrat po tem ni potrebe.

V Vodicah komunala vsako jutro do šeste ure zjutraj pregleda plažo in če opazi brisače, ki so ostale na plaži čez noč, jih pobere. Foto: Facebook

Letos že poročali o primeru zaračunavanja brisač

Poleg turistov pravila kršijo tudi ponudniki, denimo takšni, ki na plaži nezakonito postavljajo ležalnike in senčnike ter od turistov zahtevajo, da jih drago plačajo. O takšnem primeru so nedavno pisali tudi na portalu Morski.hr. V Beach Baru v Vodicah so namreč turistom za postavitev brisač računali štiri evre.

Na Turistični skupnosti Vodice so pojasnili, da je v tem primeru šlo za zasebno posest v lasti poslovnega subjekta, na javnih plažah pa takih primerov niso zasledili. Namreč, če bi to bilo na javni plaži, bi, kot pojasnjujejo na ministrstvu, šlo za pomorski prekršek, za katerega je z zakonom predpisana globa, ki jo lahko izreče inšpektor pristojne luške kapitanije.