Nov šok za turiste na hrvaški plaži: zaračunavali bodo tudi za namestitev brisače

V Beach baru v Vodicah bodo odslej zaračunavali tudi za namestitev brisače, piše Morski.hr. Trdijo namreč, da je območje privatna lastnina in ne javna plaža.

Zgodb o privatizaciji plaž, rezerviranju mest z nameščanjem brisač in podobnih idej, kako zaslužiti dodaten denar, je med turističnimi ponudniki na Hrvaškem vsako leto več. V eni od skupini na Facebooku je te dni izbruhnila razprava okoli ideje Beach bara v Vodicah, ki je začel zaračunavati polaganje brisač. Cena za to je štiri evre.

"Če želimo, lahko zaračunavamo tudi zrak"

V Beach baru oziroma podjetju, ki ga vodi, trdijo, da za zaračunavanje namestitve brisač ne potrebujejo nobenih dovoljenj, saj je plaža zasebna last. "Ne gre za plažo, ampak za zasebno posest kakih deset metrov nad samo plažo. Lastnik in koncesionar lahko tam zaračunavata tudi zrak, če želita," so dejali za Morski.hr.

Obiskovalec, ki bo na omenjeni plaži želel namestiti brisačo, bo tako moral plačati štiri evre, če bo želel postaviti ležalnik ali baldahin, pa je cena še višja, deset ali celo 43 evrov. Vse te cene so navedene na ceniku.

Cenik je bil objavljen v Facebook skupini Apartmani Voidice-Tribunj-Srima, a je bila objava vmesnem času že izbrisana. Foto: FB/Apartmani Vodice-Tribunj-Srima

Za zaračunavanje morajo imeti registrirano dejavnost in izdati račun

Da lahko karkoli zaračunajo, morajo imeti za to registrirano dejavnost, izdati pa morajo tudi račun. Takrat lahko za storitev zahtevajo milijon evrov, a brez računa nikakor, še piše Morski.hr.

O omenjenem primeru so že obvestili državni inšpektorat, prav tako pristojne institucije v Vodicah.