Grška vlada je bila prisiljena sprejeti ukrepe glede nameščanja brisač. Obiskovalci so si namreč na ta način rezervirali mesto na plaži. Ker so bile plaže že zgodaj zjutraj polne brisač, so prebivalci jugovzhodnega otoka Paros sprožili proteste, imenovane "gibanje brisač". Po uvedbi ukrepa so pobrali za 350 tisoč evrov kazni. Kazni so sicer doletele tudi ponudnike, ki na plažah brez dovoljenja postavijo ležalnike in senčnike ter zanje obiskovalcem drago zaračunajo. Zgodba iz Grčije odmeva tudi na Hrvaškem, kjer se v času poletne sezone spopadajo z enako problematiko. Zato je morda – kot poročajo hrvaški mediji – le vprašanje časa, kdaj vas bodo droni nadzorovali tudi na hrvaških plažah.

Grčija je, kot kaže, našla rešitev za "invazijo brisač", nameščenih na tamkajšnjih plažah, v celotno zgodbo pa vključila tudi drone, ki krožijo nad plažami na otoku Krf, polotoku Halkidiki in Atiki ter spremljajo stanje z brisačami.

V boju proti neželenim turističnim praksam se je grška vlada odločila za uporabo nadzornih dronov in satelitskih posnetkov. Na ta način spremljajo prijave lokalnih prebivalcev. Prek aplikacije "MyCoast" so doslej prejeli že več kot tisoč pritožb, poroča Metro.

Poleg turistov, ki kršijo pravila, oblasti preiskujejo tudi lokale in restavracije, ki na plažah nezakonito postavljajo ležalnike, mize in senčnike. Po novih pravilih, ki jih je Grčija uvedla marca, morajo biti senčniki in ležalniki od morja oddaljeni vsaj štiri metre. Poleg tega jih ni dovoljeno postavljati oziroma dajati v najem na plažah, ki imajo manj kot štiri metre površine.

V petih dneh izrečenih za 350 tisoč evrov kazni

V samo petih dneh je bilo izrečenih za okoli 350 tisoč evrov glob. Največ kazni je bilo izrečenih zaradi ležalnikov in senčnikov, ki zavzamejo preveč prostora na plaži. Ugotovljeno je bilo, da so bili na treh plažah ležalniki in senčniki postavljeni brez dovoljenja oziroma niso imeli urejenih ustreznih pogodb.

Droni bodo v naslednjih dneh preletavali še otočje Kiklade in Dodekanez, da bi posneli morebitne kršitve zakona.

Prebivalci Parosa so protestirali

Vlada je bila te ukrepe prisiljena sprejeti, potem ko so prebivalci jugovzhodnega otoka Paros sprožili proteste, imenovane "gibanje brisač", ter zahtevali prost in neoviran dostop do morja. Obsodili so prisvajanje številnih plaž podjetij, ki postavljajo ležalnike in senčnike ter jih oddajajo, običajno po visokih cenah.

"Naš cilj je zaščititi okolje in pravico državljanov do prostega dostopa do plaže ter ohraniti našo turistično ponudbo 'zdravo'," je dejal grški minister za gospodarstvo Kostis Hatzidakis.