Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Volitve 2026
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Gregor Pavšič

Avtor:
Ponedeljek,
30. 3. 2026
8.24

Osveženo pred

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,02

Natisni članek

avtošport Slovenija 2026 reli

Ena slovenska posadka v Italijo, tri na Hrvaško – tak je bil izkupiček #foto

Avbelj reli | Foto ACI Sport

Foto: ACI Sport

Dirkaški konec tedna je bil pester tudi za slovenske voznike relija.

Boštjan Avbelj začel s petim mestom

Boštjan Avbelj in Damijan Andrejka (škoda fabia RS rally2) sta prvi reli italijanskega državnega prvenstva končala brez stopničk. Na reliju Il Ciocco sta Slovenca po uspešnem drugem tekmovalnem dnevu osvojila končno peto mesto, četrto pa izgubila zgolj za eno desetinko sekunde. Po dobri uri in pol dirkanja je Avbelj za zmagovalcem Andreo Crugnolo zaostal 41,2 sekunde, za drugouvrščenim Robertom Dapro pa 23,4 sekunde.

Reli Turk Hrženjak Klemenčič | Foto: Uroš Modlic Foto: Uroš Modlic Turk tretji na Hrvaškem

Tri slovenske posadke so na reliju Quattro River na Hrvaškem opravile prvi nastop v letošnji sezoni. Za vse tri so bili to prvi dirkaški kilometri novega leta, saj tudi testiranj pred tem relijem niso imeli. 

Slovenska prvaka Rok Turk in Blanka Kacin (hyundai i20 rally2) sta reli končala na skupno tretjem mestu. Hitrejša sta bila le voznika svetovnega prvenstva WRC2 Roope Korhonen (toyota GR yaris rally2) in Pablo Sarrazin (citroen C3 rally2). 

V prvi deseterici relija sta bila na osmem mestu Ivan Hrženjak in Rok Gomizelj (hyundai i20 rally2), na 12. mestu pa sta prvi reli z novim dirkalnikom končala Mitja Klemenčič in Vili Ošlaj (škoda fabia RS rally2).

Cilja ni videla sovoznica Rebeka Kobal, ki je bila do odstopa v prvi deseterici (Florian Šalec, citroen DS3 R3T).

