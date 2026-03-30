Ena slovenska posadka v Italijo, tri na Hrvaško – tak je bil izkupiček #foto

Dirkaški konec tedna je bil pester tudi za slovenske voznike relija.

Boštjan Avbelj začel s petim mestom

Boštjan Avbelj in Damijan Andrejka (škoda fabia RS rally2) sta prvi reli italijanskega državnega prvenstva končala brez stopničk. Na reliju Il Ciocco sta Slovenca po uspešnem drugem tekmovalnem dnevu osvojila končno peto mesto, četrto pa izgubila zgolj za eno desetinko sekunde. Po dobri uri in pol dirkanja je Avbelj za zmagovalcem Andreo Crugnolo zaostal 41,2 sekunde, za drugouvrščenim Robertom Dapro pa 23,4 sekunde.

Tri slovenske posadke so na reliju Quattro River na Hrvaškem opravile prvi nastop v letošnji sezoni. Za vse tri so bili to prvi dirkaški kilometri novega leta, saj tudi testiranj pred tem relijem niso imeli.

Slovenska prvaka Rok Turk in Blanka Kacin (hyundai i20 rally2) sta reli končala na skupno tretjem mestu. Hitrejša sta bila le voznika svetovnega prvenstva WRC2 Roope Korhonen (toyota GR yaris rally2) in Pablo Sarrazin (citroen C3 rally2).

V prvi deseterici relija sta bila na osmem mestu Ivan Hrženjak in Rok Gomizelj (hyundai i20 rally2), na 12. mestu pa sta prvi reli z novim dirkalnikom končala Mitja Klemenčič in Vili Ošlaj (škoda fabia RS rally2).

Cilja ni videla sovoznica Rebeka Kobal, ki je bila do odstopa v prvi deseterici (Florian Šalec, citroen DS3 R3T).

