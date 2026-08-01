Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtorji:
R. K., STA

Sobota,
1. 8. 2026,
14.36

Osveženo pred

1 ura, 9 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,02

Natisni članek

Natisni članek
Koper ozon ARSO

Sobota, 1. 8. 2026, 14.36

1 ura, 9 minut

V Kopru vrednost ozona presegla opozorilno vrednost

Avtorji:
R. K., STA

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,02
Koper | Foto STA

Foto: STA

Na merilnem mestu Koper je urna vrednost ozona danes ob 13. uri presegla opozorilno vrednost, so sporočili z Agencije za okolje (Arso) in dodali, da podatki veljajo za širšo okolico. Ljudem s kroničnimi boleznimi dihal in krvnega obtoka svetujejo, da ostanejo v zaprtih prostorih, kjer je raven ozona nižja.

Opozorilna vrednost ozona znaša 180 mikrogramov na kubični meter. V Kopru je bila danes ob 13. uri pri 185 mikrogramov na kubični meter, povprečna osemurna pa pri 110 mikrogramov na kubični meter, so navedli na Arsu.

"Merilno mesto je glede meritev ozona locirano tako, da podatki veljajo za širšo okolico," so pojasnili. Glede na vremensko napoved je po njihovih besedah preseženo opozorilno vrednost pričakovati še celo popoldne. Zvečer se bodo ravni znižale, v nedeljo pa ne pričakujejo tako visokih koncentracij.

Višje vrednosti ozona dražijo sluznico in dihala

Vrednosti ozona, ki presegajo opozorilno vrednost, dražijo sluznico in dihala, so zapisali v nadaljevanju. "Priporočamo, da ljudje s kroničnimi boleznimi dihal in krvnega obtoka v tem času ostanejo v zaprtih prostorih, kjer je raven ozona nižja. Tudi zdravim ljudem priporočamo, da se izogibajo naporov v času trajanja visokih vrednosti ozona," so sklenili.

Vročinski val, vročina
Novice Slovenijo zajel nov vročinski val. Kako hudo bo?
Koper ozon ARSO
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Predplačniški Mobi

Predplačniški Mobi

Do 31. 8. vključite paket Mobi A, B ali C v aplikaciji Moj Mobi in prvih 6 mesecev uživajte v akcijski ceni do 50 % ceneje.
Modri Fon avgusta

Modri Fon avgusta

Ob nakupu telefona Samsung Galaxy A37 256 GB ali Galaxy S26 Ultra 256 GB vas čaka privlačno darilo, skupni prihranek do 732 EUR in 2 leti naročnine po enotni ceni.
V žreb za televizor Hisense

V žreb za televizor Hisense

Sklenite mobilni paket Naj ali SUPR digitalno v aplikaciji Moj Telekom in se uvrstite v žreb za televizor Hisense.