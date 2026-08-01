Ni Nike Prevc, ni problema: Ema Klinec se vrača s prvo zmago sezone

Poljska Wisla ta konec tedna gosti prve tekme poletne velike nagrade v smučarskih skokih. V soboto so bile prve na delu skakalke, Jurij Tepeš je v Wislo pripeljal šest Slovenk, a med njimi ni najboljše na svetu Nike Prevc. Kljub temu se slovenska reprezentanca veseli prve zmage, prepričljivo najboljša je bila Ema Klinec, uspeh je s četrtim mestom dopolnila Nika Vodan. Ob 17.30 bo na sporedu še posamična tekma v moški konkurenci.

"Pozimi na tekmah svetovnega pokala želimo nastopiti s čim več tekmovalkami. Na FIS so sprejeli novo pravilo, zdaj bomo tudi mi lovili kvote. Tako imajo poleti prednost tiste, ki lahko napredujejo po svetovni lestvici. Smo pa šele pred dvema tednoma izvedeli, da lahko na tekmah v Wisli in Courchevelu nastopimo z dodatno tekmovalko. Kljub temu smo se po premisleku odločili, da taktike ne spreminjamo in ponudimo priložnost drugim tekmovalkam. Nika Prevc do septembra ne bo tekmovala," je pred odhodom na Poljsko pojasnil Jurij Tepeš, ki bo po uvodni preizkušnji poletne sezone zagotovo zadovoljen.

Ema Klinec je izvrstno odprla novo sezono poletne velike nagrade. V Wisli je na prvi tekmi tega poletja skočila 127,5 in 127 m, zbrala pa je 227,4 točk. Do pete poletne zmage, prve po Courchevelu 2024, je prišla s prednostjo kar 16,3 točk pred Norvežanko Silje Opseth. Slednja je skočila 129,5 in 118 m, tretja je bila Francozinja Josephine Pagnier s 124 in 123 m, zbrala je 209,1 točke. Ob Emi Klinec sta se na oder za zmagovalke prebile še Silje Opseth in Josephine Pagnier. Foto: SloSki

Le 1,1 točke je za stopničkami zaostala Nika Vodan s 127 in 125,5 m, rezultat kariere je z 8. mestom postavila Maja Kovačič, ki je skočila 118,5 in 124 metrov, zbrala je 198 točk. 17. je bila Ajda Košnjek, dve mesti nižje je končala Katra Komar, deset točk pa je osvojila še Taja Bodlaj za izjemen uvod Slovenk v novo sezono.

"Super tekma je za nami. Ema je zmagala z dvema odličnima skokoma. Nika Vodan je v prvi seriji naredila preveliko napako, v drugi seriji je stopnjevala, a to danes ni bilo dovolj za med najboljše tri. Maja z dvema zelo dobrima skokoma do osmega mesta, to smo potrebovali in na koncu vseh šest tekmovalk med najboljšo trideseterico," je črto pod prvo preizkušnjo potegnil Tepeš. Še ena tekma bo na sporedu jutri.

Manjka tudi Domen Prevc

Na skakalnici Adama Malysza na popoldanski tekmi skakalcev, ki se bo začela ob 17.30, prav tako ne bo skupnega zmagovalca svetovnega pokala v prejšnji sezoni Domna Prevca. Na tekmi bodo slovenske barve zastopali Lovro Kos, Rok Oblak, Žiga Jančar, Rok Masle in Žiga Jelar.