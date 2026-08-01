Slovenka prekolesarila 7.631 kilometrov dolgo pot: od Norveške do Španije

Slovenska ultrakolesarka Tina Žarki je kot prva Slovenka uspešno zaključila najdaljšo samooskrbno ultrakolesarsko dirko na svetu NorthCape–Tarifa ter kot najboljša sodelujoča tekmovalka osvojila 13. mesto v absolutni konkurenci.

Kar 7.631 kilometrov dolga pot je potekala prek 15 držav, in sicer skozi Norveško, Finsko, Estonijo, Litvo, Latvijo, Poljsko, Češko, Nemčijo, Avstrijo, Lihtenštajn, Švico, Italijo, Francijo, Andoro in Španijo.

"Dirko sem končala na 13. mestu absolutno in kot prva ženska letošnje izvedbe. Pot sem prevozila v 32 dneh, popolnoma samooskrbno, brez spremljevalnega vozila ali ekipe," je za STA pojasnila Žarki.

"Posebnost zgodbe je tudi, da sem vse kilometre prevozila z 21 let starim cestnim kolesom Trek in v allstarkah. Sem rekreativna športnica, mama in ob redni službi že vrsto let premikam meje vzdržljivostnega kolesarstva," je dodala Žarki.