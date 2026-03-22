Američan presenetil in izločil Carlosa Alcaraza

Španski teniški zvezdnik Carlos Alcaraz je izpadel v tretjem krogu drugega mastersa sezone v Miamiju z denarnim skladom 8,18 milijona evrov. Za preboj v osmino finala ga je ugnal domačin Sebastian Korda s 6:3, 5:7, 6:4.

Američan Sebastian Korda je slavil po dveh urah in 20 minutah ter zabeležil drugo zmago na šestih medsebojnih obračunih proti prvemu igralcu sveta. Za Carlosa Alcaraza je bil to šele drugi poraz v sezoni.

Španec je turnir v Miamiju dobil leta 2022, nato pa po vrsti nanizal poraze v polfinalu, četrtfinalu ter v zadnjih dveh sezonah že v zgodnji fazi turnirja, lani v drugem in letos v tretjem krogu.

S porazom je ponudil priložnost Janniku Sinnerju, da se mu na lestvici ATP še dodatno približa. V kolikor bo Italijan poleg turnirske zmage v Indian Wellsu pred tednom dni slavil še v Miamiju, se lahko Špancu približa na 1190 točk, potem ko zaradi lanske trimesečne dopinške kazni ne brani točk med februarjem in majem 2025.

Sinnerja dvoboj tretjega kroga čaka v ponedeljek, pomeril pa se bo s Francozom Corentinom Moutetom. Tekmec Korde v osmini finala bo bodisi Španec Martin Landaluce bodisi Rus Karen Hačanov.

V osmino finala so danes napredovali še Argentinec Tomas Etcheverry, Čeh Jiri Lehečka in Američan Taylor Fritz.