Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Volitve 2026
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtor:
Sportal

Sobota,
21. 3. 2026,
22.52

Osveženo pred

4 ure, 19 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,01

Natisni članek

Natisni članek
Jannik Sinner Miami teniški globus

Sobota, 21. 3. 2026, 22.52

4 ure, 19 minut

Teniški globus, 21. marec

Sinner zanesljiv v Miamiju

Avtor:
Sportal

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,01
Jannik Sinner

Na teniškem turnirju serije ATP 1000 v Miamiju v ZDA se je v tretji krog zanesljivo prebil drugi nosilec, Italijan Jannis Sinner. V dvoboju drugega kroga je danes s 6:3 in 6:3 odpravil Damirja Džumhurja iz Bosne in Hercegovine.

Dončić Alcaraz THUMB
Sportal Srečal Luko Dončića, nato navdušil 16 tisoč ljubiteljev tenisa

ATP 1000, Miami (8,18 milijona evrov):

2. krog:
Quentin Halys (Fra) - Alejandro Davidovich Fokina (Špa/16) 7:6 (8), 6:4;
Rafael Jodar (Špa) - Aleksandar Vukic (Avs) 6:1, 6:2;
Kamil Majchrzak (Pol) - Learner Tien (ZDA/20) 6:2, 4:6, 6:2;
Martin Etcheverry Tomas (Arg/29) - Zizou Bergs (Bel) 7:6 (5), 7:6;
Terence Atmane (Fra) - Arthur Rinderknech (Fra/26) 7:6 (4), 6:3;
Jannik Sinner (Ita/2) - Damir Džumhur (BiH) 6:3, 6:3;
Felix Auger Aliassime (Kan/7) - Marton Fucsovics (Mad) 7:6 (3), 7:5;
Corentin Moutet (Fra/30) - Tomaš Machač (Češ) 6:0, 1:6, 6:4;
Danil Medvedjev (Rus/9) - Rei Sakamoto (Jap) 6:7 (10), 6:3, 6:1;

WTA 1000, Miami (8,18 milijona evrov):

2. krog:
Iva Jovic (ZDA/18) - Paula Badosa (Špa) 6:2, 6:1;
Jessica Pegula (ZDA/5) - Francesca Jones (VBr) 6:1, 3:0 predaja;
Leylah Fernandez (Kan/26) - Oksana Selehmeteva (Rus) 7:6 (1), 3:6, 6:1;
Qinwen Zheng (Kit/23) - Sloane Stephens (ZDA) 6:3, 6:2;
Madison Keys (ZDA/15) - Gabriela Ruse Elena (Rom) 6:0, 6:3
Talia Gibson (Avs) - Naomi Osaka (Jap/16) 7:5, 6:4;
3. krog:
Belinda Bencic (Švi/12) - Diana Šnajder (Rus/20) 6:3, 6:3;
Mira Andrejeva (Rus/8) - Marie Bouzkova (Češ/32) 7:6 (4), 6:2;
Amanda Anisimova (ZDA/6) - Julija Starodubceva (Ukr) 6:4, 6:2;
Victoria Mboko (Kan/10) - Anastazija Zaharova (Rus) 6:1, 7:5;
Karolina Muchova (Češ/13) - Katie Boulter (VBr) 6:3, 7:5.

Jannik Sinner Miami teniški globus
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
