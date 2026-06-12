Na današnji dopisni seji vlade so sprejeli odločitev, da se na vlado vrne Jelko Kacin, ki bo v Koordinacijskem odboru za državne proslave in prireditve.

Sestavo Koordinacijskega odbora določa 37. člen Sklepa o določitvi protokolarnih pravil. Upravičene organe so pozvali k podaji predlogov za imenovanje, so še sporočili z vlade.

V Koordinacijskem odboru za državne proslave in prireditve bodo:

Jelko Kacin, predsednik Koordinacijskega odbora,

Ula Tomaduz, na predlog Urada predsednika Republike Slovenije, članica,

Gordana Vrabec, na predlog Državnega zbora Republike Slovenije, članica,

Monika Gregorčič, na predlog Kabineta predsednika Vlade Republike Slovenije, namestnica predsednika,

Jelena Unčanin, na predlog Državnega sveta Republike Slovenije, članica,

mag. Katarina Ratoša, na predlog Ustavnega sodišča Republike Slovenije, članica,

dr. Stanislav Raščan, na predlog ministrstva za zunanje in evropske zadeve, član,

Viktorija Virag, na predlog ministrstva za obrambo, članica,

dr. Božo Predalič, na predlog ministrstva za notranje zadeve in javno upravo, član,

Uršula Menih Dokl, na predlog ministrstva za kulturo, članica,

mag. Aleksander Strel, na predlog Protokola Republike Slovenije, član,

dr. Sebastjan Jeretič, na predlog Urada Vlade Republike Slovenije za komuniciranje, član,

Lojze Peterle, na predlog Združenja za vrednote slovenske osamosvojitve, član,

Mitja Jankovič, na predlog Združenja veteranov vojne za Slovenijo, član,

Anton Pozvek, na predlog Zveze policijskih veteranskih društev Sever, član,

Manja Konkolič, na predlog Zveze združenj borcev za vrednote NOB Slovenije, članica,

dr. Matija Ogrin, na predlog Nove Slovenske zaveze, član,

mag. Aleksej Adrijan Loos, sekretar odbora,

Uroš Novak, izvedbeni koordinator.

Jelka Kacina se najbolj spomnimo kot vladnega govorca v času epidemije covid-19, ki je v desetih mesecih s svojim neposrednim, včasih tudi ostrim sporočanjem vladnih ukrepov in navajanjem kršitev ljudi večkrat razburil javnost. Njegove izjave, kot so "uživajte, dokler lahko!", "naslednjih 14 dni je ključnih", "kam pa kam", "veseli izletnik" in "biksanje po zidanicah", so v tistem času skoraj ponarodele.

Po vlogi vladnega govorca je kot državni sekretar v kabinetu predsednika vlade skrbel za koordinacijo množičnega cepljenja.