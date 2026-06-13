Oven

Danes vas ne bo prav nič ustavilo. Uspešno boste opravili vse, kar se bo od vas pričakovalo. Pričakujte le manjši nesporazum z nekom od bližnjih. Včasih je dobro držati jezik za zobmi. Finance so sicer na slabšem nivoju, zato se zavedajte ovir. Ne zapravljajte denarja za nepomembne stvari.

Bik

Svojih čustev ne boste mogli več nadzorovati. Stvari vam bodo uhajale iz rok, zato previdno. Še posebej, če osebe ne poznate dobro. Samski boste oživeli odnos z osebo, s katero ste izgubili stike. Odnos med vama bo obrodil sadove, izpolnila bosta pričakovanja drug drugega.

Dvojčka

Današnji dan bo pravi za nove začetke in tega se boste zavedali, saj boste prekipevali od energije. Novi izzivi vam ne bodo predstavljali težav, kmalu lahko pričakujete finančni priliv. Stabilno finančno stanje vam bo omogočilo polnejše življenje. Čaka vas miren, a družaben večer.

Rak

Dan boste namenili družinskemu druženju. Klepet ob kavi bo omogočil, da boste z družinskimi člani ponovno vzpostavili stik. Zgodbe minulega tedna so lahko zanimive, mar ne? Občutite to povezavo in dobro voljo. Odmislite delo in težave, ki jih imate na delovnem mestu. Naj vas obdaja mir.

Lev

V ljubezni se bo pojavilo ogromno nesoglasij. Motilo vas bo vse, kar bo naredil partner. Začeli boste nekakšno vojno v odnosu samo zaradi drugačnega mnenja o pereči zadevi. Vprašajte se, ali je tak odnos sploh funkcionalen. Čeprav ne boste zadovoljni s partnerjem, ga boste ščitili pred ostalimi.

Devica

Danes si privoščite počitek. Presenetili boste sami sebe, saj niste vedeli, da ste lahko mojstri lenarjenja. Naberite si nove zaloge energije, saj bo že jutrišnji dan zelo naporen. V ospredje bo stopil razum, kar vas bo lahko tudi zelo utrudilo. Naj bo ta dan poln prijetnih trenutkov.

Tehtnica

Tudi danes boste zamišljeni. Ideja, ki se vam bo porodila v mislih, bo seveda uresničljiva, vprašanje pa je, ali ste dovolj drzni, da jo boste tudi izpeljali. Danes lahko pričakujete obisk prijatelja ali znanca, ki vas bo navdušil s prijetno novico. Posvetite svoj čas družini. Samski: čas je, da odprete srce.

Škorpijon

Danes boste svet videli bolj pasivno. Kljub temu, da boste v domačem krogu, bodo vaše misli daleč proč. Res je, da pri delu ni vse tako, kot bi moralo biti, toda najbolje bi bilo, da bi ohranili optimizem. Današnji dan izkoristite za sprostitev, odpravite se v naravo in ponovno odkrijte svoj notranji jaz.

Strelec

Prepričani ste v svoje razmerje. Danes boste čutili umirjenost v odnosu, raznežili se boste. Povsem zadovoljni boste in navdušili boste tudi vašega partnerja. Samski ste zaznamovani s preteklostjo. Zdi se, kot da si ne dopustite biti srečni. Preteklosti ne morate izbrisati, lahko pa spremenite prihodnost.

Kozorog

Razočaranje na osebnostnem področju vam bo kratilo spanec. Čas je, da sprejmete, da na svetu ne obstajajo le dobri in iskreni ljudje. Prenehajte sanjariti. Poiščite način, s katerim se boste odzvali. Bodite velikodušni, saj boste tako presenetili nasprotnike. Namenite čas družini.

Vodnar

Danes se boste prepustili pristnim čustvom in inspiraciji. Če se boste vsaj malo potrudili, boste lahko naredili pozitiven vtis na okolico. Neki dogodki bodo sicer prinesli slabo voljo ali celo jezo, vendar boste hitro umirili razgrete strasti. Kljub vsemu ne boste naredili ničesar, kar bi obžalovali.

Ribi

Danes bo možno prehodno nezadovoljstvo. Dan boste začeli povsem običajno, a se boste po dolgem poležavanju le odpravili ven med ljudi. Srečali boste neko osebo, ki bo v vaše srce ponovno vnesla toplino in nežnost. Prav zaradi tega pa bo vaše razpoloženje zvečer že veliko boljše.