Alarm na severu Evrope: Rusija kopiči vojsko na meji z zvezo Nato

Rusija širi svojo vojaško prisotnost in kapacitete v neposredni bližini ruskih meja s Finsko, Norveško in baltskimi državami, opozarjajo skandinavski obveščevalci. Nekateri ob tem tudi verjamejo, da se Rusija pripravlja na možnost potencialnega oboroženega konflikta z zvezo Nato.

Rusija širi vojaško infrastrukturo blizu svojih meja z državami, ki so članice zveze Nato, kar bi lahko pomenilo, da se morebiti pripravlja celo na vojno s severnoatlantskim obrambnim zavezništvom, je razkrila skupna preiskava (vir) danske medijske hiše DR, norveške televizije NRK, švedske televizije SVT in estonskega medija Delfi, med katero so govorili z več obveščevalci iz skandinavskih držav.

Rusija pospešeno povečuje vojaške kapacitete blizu evropskih držav

Satelitski posnetki, ki jih je v četrtek objavil britanski časnik The Telegraph (vir), prav tako kažejo, da Rusija na več lokacijah ob meji s Finsko gradi nove vojaške objekte, kot so novi bivalni objekti, jedilnice in skladišča v obstoječih vojaških bazah, v bližini vasi Novaja Vilga pa Rusija gradi celo novo vojaško oporišče.

Preiskovalci so še ocenili, da bi Rusija v povečanih vojaških kapacitetah v bližini meja z evropskimi državami v prihodnje lahko nastanila več kot 115 tisoč vojakov, kar je šestkrat toliko kot pred invazijo na Ukrajino februarja 2022. Foto: Reuters

Markus Eklun, nekdanji oficir finske obveščevalne službe, ki spremembam ruskih vojaških baz in drugih objektov v bližini ruskih meja z državami članicami zveze Nato sledi že dlje, je za novinarje skandinavskih in baltskih medijev dejal, da se trenutne aktivnosti ruske vojske razlikujejo od preteklih – predvsem so bolj intenzivne.

Dodal je, da je prejel več fotografij, ki dokazujejo, da se vzdolž meje med Rusijo in Finsko v zadnjem obdobju dogajajo izrazite spremembe, ki zadevajo gradnjo in posodabljanje vojaške infrastrukture.

V preiskavi so pod drobnogled vzeli 19 vojaških okrožij v Rusiji, ki so v bližini meja z evropskimi državami oziroma državami, ki so članice zveze Nato na Baltiku in v Skandinaviji. V kar 16 okrožjih so zabeležili povečane aktivnosti oziroma začetek gradnje novih vojaških objektov.

Opozorila, da se Rusija pripravlja na vojno z zvezo Nato, se še vedno kopičijo

Major general Brian Nissen, namestnik poveljnika večnacionalnega severovzhodnega korpusa zveze Nato, je v sklopu preiskave ruskih vojaških aktivnosti dejal, da se Rusija potencialno pripravlja na oboroženi konflikt z zvezo Nato, ki bo potekal v vseh dimenzijah: na kopnem, v zraku, na morju, v vesolju, v kibernetskem prostoru.

Rusija širi svojo vojaško prisotnost in kapacitete v neposredni bližini ruskih meja s Finsko, Norveško in baltskimi državami, opozarjajo skandinavski obveščevalci. Foto: Fotografija je bila ustvarjena s pomočjo umetne inteligence

Obveščevalci v več evropskih državah že dlje opozarjajo, da Rusija vojaške prisotnosti v neposredni bližini svojih meja s članicami zveze Nato ne krepi za okras, temveč je grožnja morebitnega prihodnjega vojaškega spopada še kako resnična.

Šef švedske vojaške obveščevalne agencije Thomas Nilsson je pred časom tako izrazil mnenje, da Rusija vojsko v bližini evropskih držav na Baltiku in v Skandinaviji kopiči zato, da bi se v prihodnosti v potencialnem konfliktu lažje zoperstavila zvezi Nato.

Preiskovalci so še ocenili, da bi Rusija v povečanih vojaških kapacitetah v bližini meja z evropskimi državami v prihodnje lahko nastanila več kot 115 tisoč vojakov, kar je šestkrat toliko kot pred invazijo na Ukrajino februarja 2022.