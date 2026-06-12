Države članice EU danes v celoti začenjajo uporabljati pakt o migracijah in azilu. Gre za zakonodajni sveženj, ki med drugim prinaša obvezno pomoč za z migracijami bolj obremenjene članice, nove postopke na mejah, hitrejšo obravnavo prošenj za azil in boljše upravljanje meja. Slovenija na izvajanje pakta še ni v celoti pripravljena.

Članice EU so aprila 2024 po letih pogajanj z Evropskim parlamentom dokončno sprejele deset zakonodajnih aktov, ki sestavljajo omenjeni pakt, nato pa začele s pripravami na njegovo izvajanje. Gre za najobsežnejšo prenovo evropske zakonodaje na tem področju doslej.

V središču pakta je prvi solidarnostni mehanizem, v okviru katerega bodo z migracijami bolj obremenjene članice deležne podpore drugih držav. Mehanizem za letos predvideva 21.000 premestitev migrantov oz. 420 milijonov evrov finančnih prispevkov, pri čemer lahko članice prispevajo tudi z alternativnimi solidarnostnimi ukrepi. Slovenija se je zavezala, da bo prispevala 1,8 milijona evrov.

Predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen je v četrtek v Bruslju dejala, da so migracije izziv, ki terja učinkovito, pravično in odločno rešitev. Po njenih besedah pakt o migracijah in azilu to zagotavlja. Prinesel bo "bolj varne zunanje meje, solidarnost med državami članicami in bolj učinkovite postopke za azil in vračanje," je dejala von der Leyen.

Slovenija še ni v celoti pripravljena

Slovenija na izvajanje pakta sicer v celoti še ni pripravljena, saj ni sprejela zakona, ki bi izvedbo ustrezno uredil v slovenskem pravnem redu. Vlada premierja Janeza Janše je prejšnji teden sicer načrtovala, da bo uresničevanje nekaterih delov pakta, ki so nujno potrebni za njegovo neposredno izvajanje, do sprejema ustrezne zakonodaje uredila z uredbo. A se na koncu za takšno rešitev ni odločila.

Notranji minister Franci Matoz je v četrtek v izjavi za medije pojasnil, da po oceni vlade z uredbo ne bi mogli nadomestiti "posameznih določb, ki segajo v zakonsko materijo oziroma bi lahko segale v zakonsko materijo". Predvidene naloge bo Slovenija kljub pomanjkanju implementacije pakta izvajala na podlagi zakona o mednarodni zaščiti in pooblastil policije, je dejal Matoz. Ob tem je bil kritičen do predhodne vlade premierja Roberta Goloba, ker predpisov ni pravočasno uredila.

Ob začetku izvajanja pakta se bodo danes na neformalni konferenci na Cipru sestali notranji ministri EU. Slovenijo bo zastopal državni sekretar na notranjem ministrstvu Božo Predalič.