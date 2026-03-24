Avtor:
B. B.

Torek,
24. 3. 2026,
21.56

WTA lestvica slovenska teniška reprezentanca Billie Jean King Cup tenis novice ženski tenis WTA Paula Badosa

Torek, 24. 3. 2026, 21.56

1 ura, 19 minut

Čustvena izpoved

Paula Badosa je izlila svoja dušo in razkrila svoje strahove

Avtor:
B. B.

Paula BAdosa | Nedavno je španska teniška igralka blestela na največjih turnirjih. | Foto Guliverimage

Nedavno je španska teniška igralka blestela na največjih turnirjih.

Foto: Guliverimage

"Strah, prekleti strah," je svoj zapis na Instagramu začela teniška igralka Paula Badosa, nekdanja druga igralka sveta, ki gre očitno skozi zelo težko obdobje. Pa se bo vrnila?

Paula Badosa | Foto: Reuters Foto: Reuters

Velik padec nekdanje druge igralke sveta

Nedavno je španska teniška igralka blestela na največjih turnirjih, v letošnji sezoni pa ji ne gre po načrtih. V 15 dvobojih ima razmerje porazov in zmag 7:8. Španka je bila še na začetku sezone na 25. mestu, danes pa se uvršča na stoto mesto na lestvici WTA.

Od polfinala OP Avstralije do zgodnjega izpada

Spomnimo, da je lani na OP Avstralije Badosa dosegla svoj najboljši rezultat na turnirjih za grand slam, ko se je prebila do polfinala, letos pa se je 28-letnica v Melbournu presenetljivo poslovila že v drugem krogu. Isto usodo je doživela na svojem zadnjem turnirju v Miamiju. Na prestižnem turnirju je svojim navijačem pomahala že v drugem krogu, potem ko jo je z igrišča odpihnila 18-letna Američanka Iva Jovic (6 : 2, 6 : 1).

Paula Badosa | Foto: Guliverimage/Vladimir Fedorenko Foto: Guliverimage/Vladimir Fedorenko Badosa: "Vztrajala bom, dokler mi ne uspe"

Očitno je zadnji poraz izbil sodu dno, Španka pa je svoja čustva zlila na družbena omrežja. Priznala je, da jo prevzema brutalen strah, prav tako pa je polna dvomov in se počuti povsem izgubljeno. A daleč od tega, da se je v tem boju predala.

"Ena stvar mi je popolnoma jasna … Vedno bom dala vse od sebe. Naredila bom vse, kar je treba. Ne bodo si me zapomnili po največ osvojenih naslovih, ampak po tem. Po teh trenutkih. Po tem, da sem pokazala, da se Paula zna pobrati."

"Ker bom znova dokazala, da se lahko vrnem. Zelo težko bo, a obljubim, da bom vztrajala, dokler mi ne uspe. In tudi če zdaj stvari ne gredo po načrtih in obstaja tisoč mnenj …, bom vztrajala. In vztrajala. Paula še ni nazaj …, a bo," je zapisala uspešna teniška igralka.

Slovenska ženska teniška reprezentanca | Foto: Tenis Slovenija Slovenska ženska teniška reprezentanca Foto: Tenis Slovenija

Slovenija aprila proti Španiji brez Badose

Aprila bo slovenska teniška reprezentanca 10. in 11. aprila igrala kvalifikacijski dvoboj za uvrstitev na zaključni turnir Billie Jean King Cup, najprestižnejšega ekipnega tekmovanja v ženskem tenisu. Njihov nasprotnik bo Španija, kjer pa Badosa ne bo igrala. Za Slovenijo bodo nastopile Kaja Juvan, Veronika Erjavec, Tamara Zidanšek, Dalila Jakupovič in Nika Radišič pod vodstvom selektorice Maše Zec Peškirić.

Špansko reprezentanco, ta je na lestvici pokala peta na svetu, vodi nekdanja igralka Carla Suarez Navarro. V ekipi so Cristina Bucsa (31.), Kaitlin Quevedo (133.), Leyre Romero Gormaz (144.), Guiomar Maristany Zuleta de Reales (171.) in Sara Sorribes Tormo (449.).

WTA lestvica slovenska teniška reprezentanca Billie Jean King Cup tenis novice ženski tenis WTA Paula Badosa
