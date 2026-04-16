Nika Radišić ostala pred vrati polfinala, nemški as blestel na Bavarskem

Nika Radišić se ni uvrstila v polfinale turnirja WTA 250 v francoskem Rouenu. Od 26-letne Koprčanke in njene kitajske partnerice Shuo Feng sta bili v igri dvojic boljši Tajvanka En Shuo Liang in Kitajka Qianhui Tang s 6:2 in 6:4. Nemec Alexander Zverev se je v Münchnu uvrstil v četrtfinale po gladki zmagi nad tekmecem iz Kanade. Prepustil mu je le tri igre.

Slovensko-kitajska teniška naveza je pred tem v osmini finala turnirja z nagradnim skladom 242.026 evrov ugnala japonsko-tajsko kombinacijo Momoko Kobori/Peangtarn Plipuech s 6:7 (3), 6:2 in 10:4.

