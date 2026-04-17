B. B., STA

Petek,
17. 4. 2026,
21.04

WTA Marketa Vondroušova

Petek, 17. 4. 2026, 21.04

Doping

Nekdanja zmagovalka Wimbledona Vondroušova kršila dopinška pravila

Marketa Vondroušova | Češka teniška igralka Marketa Vondroušova je kršila dopinška pravila, a trdi, da je nedolžna. | Foto Guliverimage

Češka teniška igralka Marketa Vondroušova je kršila dopinška pravila, a trdi, da je nedolžna.

Češka teniška igralka Marketa Vondroušova je kršila dopinška pravila, je v izjavi za javnost sporočila Enota za teniško integriteto (Itia). Nekdanja zmagovalka Wimbledona (2023) je po zapisih Itie decembra zavrnila dopinški test. Grozi ji tudi do štiriletna prepoved igranja.

Šestindvajsetletnica je na Instagramu objavila, da ima psihične težave in da je tudi incident decembra sovpadal s trenutki, ko je bila "na točki preloma po številnih mesecih fizičnega in psihičnega stresa".

Dejala je, da se je ob 8.15 zjutraj ustrašila predstavnika, ki je želel na njenem domu izvesti dopinški test. Vse skupaj je že decembra označila kot "velik vdor v njeno zasebnost" in da se ob tem ni počutila varno. Itia je dejala, da se je seznanila z njeno platjo zgodbe.

"Lahko potrdimo, da poteka preiskava dogodkov in da je igralka obtožena zavrnitve dopinškega testa. Dodatnih podrobnosti v tej fazi preiskave ne moremo podati," je zapisala Itia.

Zanikala je, da je zavrnila dopinško testiranje

Prekršek ne upravičuje takojšnjega začasnega suspenza, kar pomeni, da bo lahko nekdanja zmagovalka Wimbledona za zdaj nemoteno tekmovala. Po drugi strani pa Čehinja ni igrala vse od januarskega turnirja v avstralskem mestu Adelaide.

Po pravilih Itie je zavrnitev testa brez utemeljenega ali upravičenega razloga kršitev dopinškega pravilnika.

Vondroušova, trenutno 46. igralka lestvice WTA, se trenutno trudi, da bi oprala svoje ime.

Zanikala je, da je zavrnila dopinško testiranje, obenem pa v objavi na družbenih omrežjih dodala, da se že dlje časa spopada s poškodbami, psihičnimi težavami ter številnimi negativnimi komentarji na spletu.

Zapis Markete Vondroušove

Zelo težko mi je govoriti o tem, a želim biti do vas iskrena glede svojega duševnega zdravja. Nedavni incident z dopinško kontrolo se je zgodil, ker sem dosegla dno po več mesecih fizičnega in psihičnega stresa.

Dolgo časa sem se spopadala s poškodbo, stalnim pritiskom in težavami s spanjem, zaradi česar sem bila izčrpana in ranljiva. Vse to me je počasi izčrpavalo bolj, kot sem se morda takrat sploh zavedala. Poleg tega so name vplivala leta sovražnih sporočil in groženj, zaradi česar se nisem več počutila varno.

Ko je nekdo pozno ponoči pozvonil na moja vrata, ne da bi se ustrezno predstavil ali sledil protokolu, sem reagirala kot nekdo, ki ga je strah. V tistem trenutku je šlo za občutek varnosti, ne pa za izogibanju.

Strokovnjaki so potrdili, da sem doživela akutno stresno reakcijo in generalizirano anksiozno motnjo. Strah je v tistem trenutku zameglil mojo presojo in situacije nisem mogla racionalno predelati. Po tem, kar se je zgodilo Petri (Kvitova op. p.), smo pozorni, kdo je pred vrati.

Zdaj poskušam počasi znova najti svojo pot, tako na igrišču kot zunaj njega. Tenis je bil vedno moj svet, a trenutno se osredotočam tudi na okrevanje in na to, da se skozi vse skupaj prebijem na najboljši možni način.

Še vedno si prizadevam očistiti svoje ime, a hkrati moram poskrbeti zase. Hvala mojemu fantu, družini in vsem, ki ste mi stali ob strani. To mi pomeni več, kot lahko to ubesedim . Za zdaj si bom vzela nekaj časa zase, da zadiham in si opomorem.

