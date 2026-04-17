Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtor:
Š. L.

Petek,
17. 4. 2026,
19.50

Osveženo pred

1 ura, 24 minut

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Natisni članek
Namizni tenis Deni Kožul

Petek, 17. 4. 2026, 19.50

1 ura, 24 minut

WTT Feeder

Japonec Kizukuri v finalu zaustavil Kožula

Avtor:
Š. L.

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,01
Deni Kožul | Deni Kožul je ostal praznih rok proti Yutu Kizukuriju. | Foto worldtabletennis.com

Deni Kožul je ostal praznih rok proti Yutu Kizukuriju.

Foto: worldtabletennis.com

V finalu turnirja WTT Feeder v Havirovu je Deni Kožul ostal praznih rok proti Yutu Kizukuriju. Japonski igralec, ki se je na glavni turnir prebil iz kvalifikacij, je zmagal s 3:0 (11, 8, 11).

Aktualni slovenski državni prvak je svoj prvi finale na turnirjih serije WTT končal s porazom, čeprav bi se lahko z nekaj več sreče veselil tudi zmage. V prvem nizu je 29-letni Logatčan prvi prišel do zaključne žoge, nato pa je svojo drugo izkoristil štiri leta mlajši Kizukuri. Zelo blizu uspeha je bil Kožul tudi v drugem nizu, ko je vodil že z 8:4, a je Japonec z delnim izidom 7:0 povedel z 2:0 v nizih.

Tudi v tretjem nizu je bil Kožul v vodstvu, saj je na sredini niza povedel s 7:4, vendar ga je Kizukuri ujel pri sedmi in nato še pri osmi točki. Japonec je prišel do dveh zaključnih žog, na koncu pa izkoristil četrto.

"Lahko bi se razpletlo tudi drugače. Spet sem v prvem nizu vodil in imel zaključne žoge, a jih nisem izkoristil. Nato sem imel prednost tudi v drugem nizu pri 8:4 in v tretjem pri 7:4. Največ težav mi je povzročal njegov servis. Dobro je čakal na vsako žogo in bil pripravljen tudi na kratke, enostavne rešitve, tako da je na svoj servis igral skoraj brez napak. To mi je povzročalo precej pritiska, zato sem moral tudi sam več tvegati na svojem servisu. Na koncu je bilo 3:0, čeprav bi se lahko obrnilo tudi v mojo korist. Težko si kaj očitam, mislim, da sem odigral dober turnir. Pomembnih je teh 90 točk," je bil kljub porazu zadovoljen Kožul, ki ga prihodnji teden čaka turnir na Slovaškem, nato pa še svetovno prvenstvo. "Z igro sem lahko zadovoljen, za zmago na turnirju pa bo očitno treba še malo počakati. Verjamem, da lahko s takšnim pristopom in igro kmalu naredim tudi ta korak. Gremo naprej, borbeno tudi na Slovaškem."

Na poti do finala je bil Kožul v prvem krogu prost, v drugem pa je s 3:0 (10, 8, 8) premagal Američana Nandana Naresha. V osmini finala je s 3:1 (-9, 9, 7, 6) ugnal domačina Lubomírja Jančaříka (40.), prvega nosilca turnirja, v četrtfinalu pa je s 3:0 (9, 9, 10) premagal Čilenca Gustava Gómeza. V polfinalu je bil s 3:2 (-4, -9, 5, 4, 3) boljši še od Francoza Liliana Bardeta.

Do 24 obrokov brez obresti

Do 24 obrokov brez obresti

Preverite ponudbo klimatskih naprav, pametnih ur, kosilnic, televizorjev, zvočnikov, prenosnih računalnikov, kamer in drugih izdelkov.
Modri Fon aprila

Modri Fon aprila

Pomlad je pravi čas za pameten prihranek: z mobitelom Samsung Galaxy A26 256 GB prihranite 129 EUR, s Samsungom Galaxy S26 Ultra 256 GB pa 225 EUR.
Paketi NEO

Paketi NEO

Izkoristite hitrost do 1 Gbit/s in si zagotovite najboljšo TV-izkušnjo v omrežju Telekoma Slovenije. Če optike še nimate, je rešitev NEO 5G prek mobilnega omrežja.