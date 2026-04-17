Aktualni slovenski državni prvak je svoj prvi finale na turnirjih serije WTT končal s porazom, čeprav bi se lahko z nekaj več sreče veselil tudi zmage. V prvem nizu je 29-letni Logatčan prvi prišel do zaključne žoge, nato pa je svojo drugo izkoristil štiri leta mlajši Kizukuri. Zelo blizu uspeha je bil Kožul tudi v drugem nizu, ko je vodil že z 8:4, a je Japonec z delnim izidom 7:0 povedel z 2:0 v nizih.

Tudi v tretjem nizu je bil Kožul v vodstvu, saj je na sredini niza povedel s 7:4, vendar ga je Kizukuri ujel pri sedmi in nato še pri osmi točki. Japonec je prišel do dveh zaključnih žog, na koncu pa izkoristil četrto.

"Lahko bi se razpletlo tudi drugače. Spet sem v prvem nizu vodil in imel zaključne žoge, a jih nisem izkoristil. Nato sem imel prednost tudi v drugem nizu pri 8:4 in v tretjem pri 7:4. Največ težav mi je povzročal njegov servis. Dobro je čakal na vsako žogo in bil pripravljen tudi na kratke, enostavne rešitve, tako da je na svoj servis igral skoraj brez napak. To mi je povzročalo precej pritiska, zato sem moral tudi sam več tvegati na svojem servisu. Na koncu je bilo 3:0, čeprav bi se lahko obrnilo tudi v mojo korist. Težko si kaj očitam, mislim, da sem odigral dober turnir. Pomembnih je teh 90 točk," je bil kljub porazu zadovoljen Kožul, ki ga prihodnji teden čaka turnir na Slovaškem, nato pa še svetovno prvenstvo. "Z igro sem lahko zadovoljen, za zmago na turnirju pa bo očitno treba še malo počakati. Verjamem, da lahko s takšnim pristopom in igro kmalu naredim tudi ta korak. Gremo naprej, borbeno tudi na Slovaškem."

Na poti do finala je bil Kožul v prvem krogu prost, v drugem pa je s 3:0 (10, 8, 8) premagal Američana Nandana Naresha. V osmini finala je s 3:1 (-9, 9, 7, 6) ugnal domačina Lubomírja Jančaříka (40.), prvega nosilca turnirja, v četrtfinalu pa je s 3:0 (9, 9, 10) premagal Čilenca Gustava Gómeza. V polfinalu je bil s 3:2 (-4, -9, 5, 4, 3) boljši še od Francoza Liliana Bardeta.

