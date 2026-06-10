V novem ciklu priprav na domače evropsko prvenstvo do 20 let se je izbrani vrsti pridružil tudi eden izmed nosilcev igre Urban Kroflič, pred katerim so naporni tedni in meseci. Še pred EuroBasketom ga čakata novo reprezentančno udejstvovanje in tudi odločitev, kje bo nadaljeval klubsko kariero.

20-letni Urban Kroflič je v zadnjem letu storil velikanski korak naprej in vse bolj in bolj opozarja nas. Po lanskem svetovnem prvenstvu do 19 let, na katerem je Slovenijo kot kapetan popeljal do brona, je na njegova vrata hitro potrkala članska izbrana vrsta. Zatem se je pod odlično sezono podpisal tudi v dresu Mege, ki velja za pravo valilnico talentov, od tam pa se je glas razširil vse do lige NCAA, kjer je zanimanje za mladega Slovenca veliko. A odločitve, kje bo nadaljeval košarkarsko udejstvovanje, z agentom Miškom Ražnatovićem še ni sprejel.

"Zadnjih nekaj dni sem bil kar malce živčen, ker vsi moji kolegi že imajo univerze in klube za naslednjo sezono ter vedo, kam bodo šli. Slišal sem se z Miškom, ki mi je dejal, da naj se osredotočim na reprezentanco in da se bodo stvari zgodile same. Rekel mi je, da samo brez nervoze, da so tudi nekateri drugi fantje, ki so odšli na univerze, pogodbe podpisali šele avgusta in da ni razloga za živčnost. Pomembno je samo, da sem z mislimi pri reprezentanci in da delam najboljše, kar lahko," je prepričan Kroflič, ki ga bo pot skoraj zagotovo vodila čez lužo, kjer naj bi se v povezavi z njim omenjale večmestne številke.

Glede klubske prihodnosti še nima dokončnega odgovora. Foto: FIBA

"Kolikor smo se pogovarjali, imam kar nekaj ponudb za univerze, za preostalo niti nisem spraševal, a mislim, da konkretne ponudbe še ni bilo. Miško do zdaj še ni bil zadovoljen, tako da me še ni poslal tja, se še dogovarjamo in čakamo. Bomo videli," je glede prihodnosti dodal Kroflič.

Pod žarometi v Megi

V Megi je v pretekli sezoni vendarle prišel do večje vloge, potem ko je sezono pred tem potrpežljivo čakal na svojo priložnost. V zadnjem tekmovalnem obdobju je bil eden izmed nosilcev igre srbske ekipe, ki se je v ligi ABA kljub mladosti do zadnjega borila za vstop v play-in. Med drugim je Mega v srbskem pokalnem tekmovanju prišla do finala, v polfinalu je nadigrala Partizan. Kroflič je v povprečju v regionalni ligi dosegal 10,1 točke in 4,2 skoka na tekmo, na parketu pa preživel dobrih 27 minut.

"Letos je za mano uspešna sezona, ki je na srečo minila brez poškodb. Imel sem tudi veliko vlogo, mislim, da sem imel drugo najvišjo minutažo v ekipi, tako da sem res zadovoljen. Mega mi je dala veliko, prestop iz Španije v Mego ocenjujem kot odličen. Letos sem res prišel na svoj račun, sploh po tem, ko lani nisem dobil tolikšne vloge," pravi Kroflič, ki je zdaj povsem osredotočen na igranje v slovenskem dresu.

V Megi je imel odlično sezono. Foto: Aleš Fevžer

Z generacijo, ki ima že dve odličji s prvenstev mlajših selekcij, si želi dati še piko na i na domačem evropskem prvenstvu do 20 let in se na najlepši mogoč način posloviti od mladinskih selekcij. "Imel sem malo odmora po sezoni, potem pa sem že komaj čakal, da se pridružim fantom. Res je dobro vzdušje in dobro se poznamo. Štiri leta smo že skupaj in za nami sta dve lepi poletji, hkrati pa tudi dve odličji. Zdaj nas čaka domače evropsko prvenstvo, na katerem bomo lovili še boljši rezultat," poudarja 20-letni košarkar.

"Za zdaj še ne čutimo kakšnega pritiska. Verjetno bo drugače, ko se bo bližalo evropsko prvenstvo, a bomo poskušali to na igrišču dati na stran in pokazati igro, ki nas krasi zadnja leta. Upamo na najboljši rezultat," dodaja.

Foto: Aleš Fevžer

Pripravam se je zaradi naporne sezone pridružil malce kasneje, tudi zdaj pa, kot vse kaže, z reprezentanco ne bo treniral neprekinjeno. Tako kot v vseh kvalifikacijskih oknih za svetovno prvenstvo do zdaj si je prislužil vpoklic selektorja Aleksandra Sekulića za nastop v članski izbrani vrsti, ki jo konec junija in v začetku julija, tik pred začetkom prvenstva do 20 let, čakata dve tekmi kvalifikacij za svetovno prvenstvo 2027. Za zdaj še ni znano, kdaj in koliko časa bo Kroflič del članske vrste.

"Za zdaj še ne vem, kako bo potekalo usklajevanje, v ponedeljek so me obvestili, da sem na seznamu selektorja Sekulića, zdaj pa se bosta strokovna štaba med sabo dogovorila, kako in kaj. Na srečo se vsaj časovno tekmovanji ne prekrivata," je dejal Kroflič.

Mladi košarkar si želi novega uspešnega poletja. "Vsi imamo željo in motiv, da dosežemo nekaj velikega, a pomembne bodo priprave, trening za treningom. Ne smemo gledati preveč naprej, upamo na najboljše. Lepo je, da so cilji najvišji, a kot sem rekel, moramo iti počasi. Ne smemo prehitevati, drugače se lahko hitro kaj zalomi, tudi če bomo preveč umirjeni in bomo šli preveč zlahka na prvenstv. Pomembno bo, da damo vse od sebe tekmo za tekmo," poudarja Kroflič.

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