Tako boste pripravili domače maslo in pozabili na kupljeno

Domače maslo je ena izmed tistih preprostih dobrot, ki s svojim okusom in kremasto teksturo hitro prepriča vsakogar. Priprava je presenetljivo preprosta, obenem pa boste natančno vedeli, kaj vsebuje. Ko ga boste pripravili enkrat, boste težko znova posegli po kupljenem. V nadaljevanju tega članka vam razkrivamo, kako ga lahko pripravite kar sami doma.

Sestavine:

500 mililitrov sladke smetane za stepanje

ščepec soli po želji

hladna voda

Priprava:

Sladko smetano vlijte v večjo posodo in jo začnite stepati z električnim mešalnikom.

Najprej boste dobili stepeno smetano, nato pa se bo masa začela ločevati na maslo in tekočino, ki ji pravimo pinjenec.

Ko se maslo popolnoma loči, tekočino odlijte. Maslo nato sperite pod hladno vodo in ga z žlico ali lopatko nežno pregnetite, da odstranite odvečno tekočino. Ta korak je pomemben, saj bo maslo tako ostalo dlje časa sveže.

Po želji dodajte ščepec soli in maslo še enkrat premešajte.

Oblikujte ga v poljubno obliko ali ga shranite v stekleno oziroma keramično posodico.

Domače maslo hranite v hladilniku in ga porabite v nekaj dneh. Odlično se poda k svežemu kruhu, domači marmeladi ali toplim pečenim jedem.

