Avtor:
R. S.

Sreda,
27. 5. 2026,
9.56

recept jagode jagodna marmelada

Skrivnost popolne jagodne marmelade: kako ohraniti živahno barvo in pravi okus?

jagodna marmelada | Foto Shutterstock

Se vam je že kdaj zgodilo, da je vaša domača jagodna marmelada po nekaj tednih v shrambi posivela ali pa postala tekoča kot sirup? Jagode so med najbolj priljubljenimi sadeži za ozimnico, a hkrati predstavljajo kuharski izziv. Ker vsebujejo veliko vode in zelo malo pektina, hitro izgubijo svojo čudovito barvo in pravo teksturo.

Da vam bo jagodna marmelada letos popolnoma uspela, morate slediti nekaj preprostim trikom.

1. Mešanica zrelih in manj zrelih jagod

Za vrhunsko marmelado ne izbirajte le prezrelih jagod. Prezrelo sadje ima sicer veliko sladkorja, a hkrati minimalno količino kisline in pektina, kar pomeni, da bo marmelada težko želirala, rdeča barva pa bo hitro potemnela. Najboljše razmerje je 80 odstotkov popolnoma zrelih, sladkih jagod za okus in aromo ter 20 odstotkov manj zrelih jagod, ki bodo prispevale naravni pektin in kislino za stabilizacijo barve.

2. Kako preprečiti, da marmelada postane rjava?

Jagode med dolgotrajnim kuhanjem oksidirajo, kar povzroči neatraktivno rjavkasto barvo. To lahko preprečite na dva načina.

Svež limonin sok: Limona deluje kot naravni antioksidant in hkrati pomaga aktivirati pektin. Na en kilogram jagod dodajte sok polovice večje limone.

Kratko kuhanje na močnem ognju: Dalj časa ko se jagode kuhajo, bolj rjave postajajo. Cilj je, da tekočina izpari čim hitreje.

3. Trik s predhodnim maceriranjem

Če želite intenziven okus in cele koščke sadja, ki ne razpadejo v kašo, jagode narežite, jih potresite s sladkorjem in limoninim sokom ter pustite počivati vsaj od dve do štiri ure, lahko pa tudi čez noč v hladilniku. Sladkor bo iz jagod potegnil odvečno vodo, sadje pa bo utrdilo svojo strukturo. Ko ga boste začeli kuhati, bo sadje že plavalo v lastnem sirupu, čas kuhanja pa se bo prepolovil.

Preizkušen recept za domačo jagodno marmelado

jagode | Foto: Pexels Sestavine:

  • 1 kg očiščenih in narezanih jagod
  • od 350 do 500 g sladkorja (prilagodite ga sladkosti sadja)
  • od 10 do 15 g čistega jabolčnega ali citrusnega pektina v prahu
  • sok polovice limone

Postopek:

Jagode na hitro operite pod tekočo vodo, jim odstranite peclje in jih narežite na četrtine ali polovice. Prihranite od dve do tri žlice sladkorja, s preostankom pa v veliki posodi zmešajte jagode in jih pustite stati vsaj dve uri.

Prihranjen sladkor v skodelici temeljito zmešajte s pektinom v prahu. Zakaj je to pomembno? Če čisti pektin vsujete neposredno v vročo marmelado, se bo sprijel v grudice, ki jih ne boste mogli več raztopiti. Sladkor deluje kot ločevalec, ki pektinu omogoči, da se enakomerno porazdeli in popolnoma zgosti celotno maso.

Posodo z jagodami postavite na močan ogenj. Ko zavre in se sadje zmehča, med stalnim mešanjem enakomerno dodajte mešanico pektina in sladkorja. Pustite, da marmelada močno vre še od tri do pet minut (oziroma po navodilih na embalaži vašega pektina), da se kuharski proces konča in pektin aktivira. Med kuhanjem redno odstranjujte peno, ki se nabira na površini.

Preizkus na krožniku: Kanite kapljico marmelade na krožnik, ki ste ga ohladili v zamrzovalniku. Počakajte pol minute in marmelado dregnite s prstom. Če se naguba in ne razlije, je pripravljena.

Vročo marmelado vlijte v predhodno sterilizirane, še vroče kozarce. Robove kozarcev dobro obrišite, jih tesno zaprite in za pet minut obrnite na glavo. Nato jih pokrijte in pustite, da se počasi ohlajajo.

