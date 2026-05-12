Resnični družini pričeli z zamenjavo znamk: to so vtisi po prvem nakupu

Enomesečni test zamenjave znamk se je za družini Gruber in Koršič začel tudi v praksi. Za njima je prvi od osmih načrtovanih nakupov izključno v HOFERju, s katerimi na lastni koži preverjata, koliko lahko prihranita. Uveljavljene blagovne znamke sta v ta namen zamenjali za HOFERjeve alternative. Celoten test spremlja neodvisna agencija za popis cen, ki bo na koncu potegnila črto in razkrila končni izračun. In kakšni so po prvem nakupu vtisi družin?

Od rahlega dvoma do prijetnega presenečenja

Pri Gruberjevih se je pred prvim nakupom pojavil kanček dvoma: "Priznam, malo smo bili skeptični. Na določene znamke se tekom vseh let navadiš in ne veš, ali boš našel enako okusen jogurt, sir ali kosmiče." Ko so izdelke preizkusili doma, so ugotovili, da je bila skrb odveč, razlika pa je bila bolj v ceni kot v okusu, pravi družina.

Dobra kakovost izdelkov niso zgolj govorice

"Večkrat smo že slišali za dobro kakovost izdelkov v trgovini HOFER, a smo to morali preizkusiti sami. Res sveže sadje in zelenjava, okusne testenine, dodaten plus pa je tudi veliko število izdelkov slovenskega porekla," pravi mama Lucija iz družine Koršič. Ker sta nad novimi okusi sokov, namazov in mleka navdušena tudi oba fanta, se ji zamenjava zdi lažja od pričakovanj.

Prvi vtis pozitiven, kaj pa končni prihranek?

Prvi vtisi so torej odlični, zamenjava preprosta, prava vrednost testa pa se bo pokazala šele ob koncu meseca. Bodo številke, ki jih beleži specializirana agencija za popis cen zares dokazale, da se zamenjava uveljavljenih blagovnih znamk s HOFERjevimi splača? Odgovore in izkušnje družin bomo spremljali iz tedna v teden.

