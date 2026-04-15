Trump pohvalil Magyarja: Mislim, da bo dobro delal. Je dober človek.

Ameriški predsednik Donald Trump je za ameriško televizijo ABC News v torek dejal, da mu je všeč zmagovalec madžarskih parlamentarnih volitev Peter Magyar. Trump, ki sicer velja za tesnega zaveznika poraženega madžarskega premierja Viktorja Orbana, je izrazil prepričanje, da bo Magyar na mestu premierja dobro delal.

"Mislim, da bo novi mož opravil dobro delo. Je dober človek," je Trump dejal dopisniku ABC News Jonathanu Karlu, ki je njegovo izjavo objavil na družbenem omrežju X. Tam je še zapisal, da ameriški predsednik ni zaskrbljen zaradi Orbanovega poraza.

Po Karlovih navedbah je Trump zatrdil, da ima Magyar, ki je bil pred tem tudi član Orbanove stranke Fidesz, podobne poglede na priseljevanje. "Mislim, da bo dober," je na to temo dejal Trump.

Trump pred volitvami izrecno podprl Orbana

Trump je nekaj dni pred volitvami izrecno podprl Orbana, v znak podpore pa je Madžarsko nekaj dni pred volitvami obiskal tudi ameriški podpredsednik JD Vance.

Magyarjeva desnosredinska stranka Tisza je na nedeljskih parlamentarnih volitvah prepričljivo zmagala in si zagotovila dvotretjinsko večino v parlamentu. Orban se bo tako po 16 letih poslovil z oblasti.

Trump pravi, da ne ve, ali bi se kaj spremenilo, če bi šel sam na Madžarsko. "Zelo je zaostajal. Jaz v to nisem bil tako zelo vpleten. Viktor je sicer dober človek," je dejal predsednik.