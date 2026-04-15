Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Volitve 2026
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Avtorji:
K. M., STA

Sreda,
15. 4. 2026,
12.00

Osveženo pred

8 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Natisni članek

Trump pohvalil Magyarja: Mislim, da bo dobro delal. Je dober človek.

Donald Trump in Pete Hegseth | "Mislim, da bo novi mož opravil dobro delo. Je dober človek," je dejal Donald Trump. | Foto Guliverimage

"Mislim, da bo novi mož opravil dobro delo. Je dober človek," je dejal Donald Trump.

Ameriški predsednik Donald Trump je za ameriško televizijo ABC News v torek dejal, da mu je všeč zmagovalec madžarskih parlamentarnih volitev Peter Magyar. Trump, ki sicer velja za tesnega zaveznika poraženega madžarskega premierja Viktorja Orbana, je izrazil prepričanje, da bo Magyar na mestu premierja dobro delal.

"Mislim, da bo novi mož opravil dobro delo. Je dober človek," je Trump dejal dopisniku ABC News Jonathanu Karlu, ki je njegovo izjavo objavil na družbenem omrežju X. Tam je še zapisal, da ameriški predsednik ni zaskrbljen zaradi Orbanovega poraza.

Po Karlovih navedbah je Trump zatrdil, da ima Magyar, ki je bil pred tem tudi član Orbanove stranke Fidesz, podobne poglede na priseljevanje. "Mislim, da bo dober," je na to temo dejal Trump.

Trump pred volitvami izrecno podprl Orbana 

Trump je nekaj dni pred volitvami izrecno podprl Orbana, v znak podpore pa je Madžarsko nekaj dni pred volitvami obiskal tudi ameriški podpredsednik JD Vance.

Magyarjeva desnosredinska stranka Tisza je na nedeljskih parlamentarnih volitvah prepričljivo zmagala in si zagotovila dvotretjinsko večino v parlamentu. Orban se bo tako po 16 letih poslovil z oblasti.

Trump pravi, da ne ve, ali bi se kaj spremenilo, če bi šel sam na Madžarsko. "Zelo je zaostajal. Jaz v to nisem bil tako zelo vpleten. Viktor je sicer dober človek," je dejal predsednik.

Viktor Orban in Aleksandar Vučić
Novice Vučić: Z Orbanom nama je skupna svoboda govora, misli in delovanja
Predsednik
Novice Orbanu je uspelo skoraj nemogoče. Kako se je lahko to zgodilo?
Viktor Orban
Novice Orban se ne da: to napoveduje po porazu
Peter Magyar
Novice Peter Magyar med govorom prejel šokantno informacijo
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
