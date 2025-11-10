Ponedeljek, 10. 11. 2025, 17.30
24 minut
Liga ABA, 6. krog
Visoka zmaga Cedevite Olimpije, Ilirija igra proti neporaženim
Košarkarji Cedevite Olimpije so v nedeljo v Stožicah visoko, s 86:59, premagali Dunaj Gregorja Glasa in dosegli četrto zmago v ligi ABA. V svoji skupini so drugi, pred njimi je le Budućnost, ki je v soboto prvič izgubila. Krka je v soboto v Beogradu izgubila proti FMP z 61:82. Ilirija ta ponedeljek ob 18.00 igra s Spartakom iz Subotice, ki je v prejšnjem krogu ugnal Crveno zvezdo.
Ljubljanska zasedba je dosegla četrto zmago v regionalnem tekmovanju. Po Megi, Zadru in Bosni je ugnala še ekipo iz avstrijske prestolnice, doslej je bila od nje v skupini B boljša le Budućnost. Izbranci črnogorskega strokovnjaka na klopi zmajev Zvezdana Mitrovića so prvič povedli v sedmi minuti (13:11). Nato so povsem zagospodarili na parketu in Dunajčane zasenčili v vseh elementih igre. Drugo četrtino so dobili s 26:10 za prepričljivo vodstvo ob polčasu (40:26).
Ljubljančani so tudi v drugi polovici tekme imeli absoluten nadzor na igrišču, zmage v nobenem trenutku niso ogrozili, njihova najvišja prednost pa je znašala 30 točk. Pri Cedeviti Olimpiji sta bila najučinkovitejša Umoja Gibson z 22 in Jaka Blažič s 14 točkami. Ljubljanska ekipa bo naslednjo tekmo igrala 17. novembra, ko bo gostila Crveno zvezdo.
Košarkarji Krke tudi po šestem nastopu ostajajo brez zmage v ligi Aba. V Beogradu so morali priznati premoč FMP, ki je bil boljši z 82:61. Novomeščani so solidno odigrali prvi polčas, vse možnosti za presenečenje pa so zapravili v tretji četrtini, ki so jo izgubili z 9:23 in v kateri so dosegli le dva koša iz igre. FMP je tako v zadnjo četrtino krenil z 19 točkami prednosti in tekmo mirno pripeljal do konca. Pri Krki, ki je v drugih dvajsetih minutah dosegla le 23 točk, sta iz sivine izstopala le Mario Ihring z metom 6:10 za tri točke (18 točk) in Sukhmail Mathon z 11 točkami in desetimi skoki.
Krka je izgubila v Beogradu.
V soboto je Borac Žige Dimca visoko izgubil pri Cluj-Napoci (76:97), ki je med tednom v Eurocupu moral priznati premoč Cedeviti Olimpiji. Slovenski center je v šestih minutah na parketu dosegel dve točki. Že v petek je Split z Zoranom Dragićem s 85:93 klonil na gostovanju pri Igokei. Slovenski košarkar je v dobrih 16 minutah na parketu dosegel devet točk, dva skoka in štiri asistence.
Dubaj tudi po šesti tekmi ostaja neporažen, tokrat je s 77:69 premagal Studentski centar. Klemen Prepelič je ob zmagi igral le dobrih pet minut ter vpisal skok in asistenco, Matic Rebec je ob porazu v slabih 20 minutah dosegel devet točk, pobral dve žogi in dodal pet asistenc.
Liga ABA, 6. krog:
Petek, 7. november:
Sobota, 8. november:
Nedelja, 9. november:
Ponedeljek, 10. november:
Lestvica skupine A:
1. Dubaj 6 tekem - 12 točk
2. Partizan 5 - 9
3. Igokea 5 - 9
4. Cluj-Napoca 5 - 8
5. FMP 5 - 8
6. Studentski centar 6 - 8
7. Split 5 - 6
8. Borac 5 - 6
9. Krka 6 - 6
Lestvica skupine B:
1. Budućnost 6 tekem - 10 točk
2. Cedevita Olimpija 5 - 9
3. Crvena zvezda 5 - 8
4. Spartak 4 - 8
5. Dunaj 6 - 8
6. Mega 5 - 7
7. Bosna 5 - 7
8. Zadar 6 - 7
9. Perspektiva Ilirija 4 - 5