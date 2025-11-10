Nekdanji agent Michaela Schumacherja prodaja luksuzno vilo

Willie Weber je bil dolgo leta nepogrešljiv v "paddocku" formule ena, saj je od leta 1988 pa do leta 2009 skrbel za Michaela Schumacherja. Z dirkačevimi uspehi je obogatel tudi sam in si v Stuttgartu z ženo postavil luksuzno vilo. A pri 83 letih se je ločil in hiša je zdaj naprodaj. Za zdaj z nekdanjo ženo sicer še vedno živita v njej. Za prodajo se je sicer odločil, ker se namerava preseliti v Frankfurt, od koder je njegova nova prijateljica.

Novica je prišla v nemške rumene medije tudi zato, ker ima pri prodaji kar nekaj težav. Pričakuje, da bo zanjo dobil okoli 15 milijonov evrov. "A najprej je treba najti kupca. Stanje na svetovni nepremičninski sceni je trenutno slabo. Ni najboljši trenutek za prodajo hiše," je povedal za nemški Bild. Vila, zgrajena leta 2004, ima v štirih nadstropjih 875 kvadratnih metrov, stoji pa na posestvu, velikem tri tisoč kvadratnih metrov. Ne manjka niti bazen.