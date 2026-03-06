Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Gregor Pavšič

Avtor:
Gregor Pavšič

Petek,
6. 3. 2026,
6.17

Osveženo pred

1 ura, 15 minut

Petek, 6. 3. 2026, 6.17

Prenova: cupra born

Cupra born - izboljšali in popravili so ga: spet več gumbov in vožnja z enim pedalom

Gregor Pavšič

Avtor:
Gregor Pavšič

Cupra born | Foto Cupra

Foto: Cupra

Prenovljeni cupra born prinaša osvežen dizajn, izboljšano notranjost, širši nabor pogonskih sklopov in nove digitalne ter vozniške tehnologije.

Cupra born | Foto: Cupra Foto: Cupra Še preden bodo pri Cupri razkrili model raval, najpomembnejšo novost leta, so prenovili model born. Ta v Sloveniji sodi med prodajno najuspešnejše električne avtomobile in sicer predvsem v različici z osnovno baterijo, ki je upravičena do najvišje subvencije.

Zunanjost je bila pri bornu oblikovno posodobljena, da sledi aktualnemu oblikovalskemu jeziku znamke, kot ga poznamo pri ostalih Cuprinih modelih.  Spredaj izstopajo poligonalni svetlobni podpis žarometov in izrazit “shark-nose” prednji del, zadaj pa svetlobna linija čez celoten zadek. Na voljo so nova 19- in 20-palčna platišča s širšimi pnevmatikami (235 mm), kar naj bi izboljšalo vodljivost.

Cupra born | Foto: Cupra Foto: Cupra

Tudi Cupra vrača več klasičnih gumbov

V notranjosti so največje spremembe povezane z ergonomijo in digitalizacijo. Nov volanski obroč opušča kritizirane haptične površine in uvaja klasične fizične gumbe. Digitalni merilniki so povečani na 10,25 palca (prej 5,3 palca), infotainment pa ostaja 12,9-palčni zaslon z drsnikom za klimatske nastavitve. 

Izboljšana je tudi zaznana kakovost materialov, med drugim z novimi oblogami vrat iz semiša in mehko plastiko na zgornjih delih vrat. Zadnji potniki dobijo dodatne zračne reže na sredinski konzoli.

Cupra born | Foto: Cupra Foto: Cupra Baterija 58 ali 79 kilovatnih ur (kWh)

Ponudba pogonskih sklopov je razširjena in poenostavljena na tri kombinacije motorja in baterije:

  • 140 kW z baterijo 58 kWh,
  • 170 kW z baterijo 79 kWh,
  • športna različica VZ z 240 kW in baterijo 79 kWh.

Na področju tehnologije prinaša prenovljeni born novosti, kot so osvetljeni ročaji vrat, digitalni ključ prek pametnega telefona, možnost priklopa nosilca za kolesa ter funkcijo V2L (“vehicle to load”), ki omogoča napajanje zunanjih naprav (npr. prenosnikov ali e-koles).

Ob tem so uredili možnost vožnje z enim pedalom, born ima tudi štartnin program, progresivno krmiljenje, vozni način ESC sport in dinamično nastavitev nadzora podvozja (do 15 stopenj nastavitve). Na voljo bo tudi pet voznih profilov za prilagoditev značaja vozila.

Cupra born | Foto: Cupra Foto: Cupra Cupra born | Foto: Cupra Foto: Cupra Cupra born | Foto: Cupra Foto: Cupra Cupra born | Foto: Cupra Foto: Cupra

električni avtomobili cupra born Cupra
