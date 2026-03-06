Foto: Cupra Še preden bodo pri Cupri razkrili model raval, najpomembnejšo novost leta, so prenovili model born. Ta v Sloveniji sodi med prodajno najuspešnejše električne avtomobile in sicer predvsem v različici z osnovno baterijo, ki je upravičena do najvišje subvencije.

Zunanjost je bila pri bornu oblikovno posodobljena, da sledi aktualnemu oblikovalskemu jeziku znamke, kot ga poznamo pri ostalih Cuprinih modelih. Spredaj izstopajo poligonalni svetlobni podpis žarometov in izrazit “shark-nose” prednji del, zadaj pa svetlobna linija čez celoten zadek. Na voljo so nova 19- in 20-palčna platišča s širšimi pnevmatikami (235 mm), kar naj bi izboljšalo vodljivost.

Foto: Cupra

Tudi Cupra vrača več klasičnih gumbov

V notranjosti so največje spremembe povezane z ergonomijo in digitalizacijo. Nov volanski obroč opušča kritizirane haptične površine in uvaja klasične fizične gumbe. Digitalni merilniki so povečani na 10,25 palca (prej 5,3 palca), infotainment pa ostaja 12,9-palčni zaslon z drsnikom za klimatske nastavitve.

Izboljšana je tudi zaznana kakovost materialov, med drugim z novimi oblogami vrat iz semiša in mehko plastiko na zgornjih delih vrat. Zadnji potniki dobijo dodatne zračne reže na sredinski konzoli.

Foto: Cupra

Ponudba pogonskih sklopov je razširjena in poenostavljena na tri kombinacije motorja in baterije:

140 kW z baterijo 58 kWh,

170 kW z baterijo 79 kWh,

športna različica VZ z 240 kW in baterijo 79 kWh.

Na področju tehnologije prinaša prenovljeni born novosti, kot so osvetljeni ročaji vrat, digitalni ključ prek pametnega telefona, možnost priklopa nosilca za kolesa ter funkcijo V2L (“vehicle to load”), ki omogoča napajanje zunanjih naprav (npr. prenosnikov ali e-koles).

Ob tem so uredili možnost vožnje z enim pedalom, born ima tudi štartnin program, progresivno krmiljenje, vozni način ESC sport in dinamično nastavitev nadzora podvozja (do 15 stopenj nastavitve). Na voljo bo tudi pet voznih profilov za prilagoditev značaja vozila.

Foto: Cupra Foto: Cupra Foto: Cupra Foto: Cupra