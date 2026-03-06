Eva Cimbola je v Spotkastu gostila enega najbolj prepoznavnih slovenskih frizerjev. Stevo Pavlović je znan po tem, da govori brez olepševanja – neposredno, iskreno in brez filtra. Tudi takrat, ko pogovor zaide na področja, ki jih marsikateri raje zadržijo zase. Prav ta odprtost pa je razlog, da se mu ljudje lažje odprejo.

Stevo Pavlović je v pogovoru spregovoril o težkem otroštvu, zaznamovanem z nasiljem, alkoholom in občutkom pomanjkanja. O sramežljivem dečku brez samozavesti, ki si ni upal veliko, in o notranjih bojih, ki jih je moral premagati, da je danes tam, kjer je. O jezi, razočaranju in predvsem o zavestni odločitvi, da prekine vzorce, ki bi se lahko ponavljali.

Stevo Pavlović je že leta eden najbolj znanih ljubljanskih frizerjev. Foto: Liam Toni Šironjič

Z Evo sta se dotaknila tudi selitve v Slovenijo in občutka tujca, ki ga je spremljal dolga leta. Govoril je o stigmi priseljenca, o občutku, da moraš biti vedno malo boljši, da si opažen, in o tem, kako šele v drugačnem okolju zares začutiš družbene razlike. V preteklosti se je boril s pomanjkanjem samozavesti, odločnosti, z jezo in razočaranjem do očeta. Najtežje je bilo sprejeti očeta takšnega, kot je bil. Sčasoma je nanj začel gledati drugače – kot na tragično osebo, ki je imela tudi sama težko otroštvo in svojih ran ni znala predelati. Sam se je odločil drugače. Alkohola ne pije, ogromno je delal na sebi in zavestno prekinil vzorce, ki bi se lahko ponavljali iz generacije v generacijo.

Frizer ne oblikuje le pričeske, ampak tudi človeka

O svojih začetkih v frizerstvu je že večkrat javno govoril – začel je praktično iz nič, z veliko dela, discipline in ambicije. Frizerstvo zanj nikoli ni bilo le poklic, temveč umetnost, komunikacija in psihologija v enem. Hitro je razumel, da frizer ne oblikuje le pričeske, temveč vpliva na samopodobo, držo in samozavest človeka.

Frizer ne oblikuje le pričeske, temveč vpliva na samopodobo, držo in samozavest človeka. Foto: Liam Toni Šironjič

Skozi leta je postal ime, ki presega salon. Deluje v mednarodnih krogih, sodeluje na tekmovanjih, akademijah in dogodkih ter mu je izjemno pomembno, da Slovenijo ponese v svet vrhunskega frizerstva. Ponosno zastopa naš prostor tam, kjer štejejo znanje, ustvarjalnost in drznost.

Iskreno o očetovstvu

Zelo iskreno je spregovoril tudi o očetovstvu. Po tihem si je želel, da bi vsaj eden od otrok nadaljeval njegovo pot. Sin Uroš se je odločil za povsem drugo smer. Hčerka Ana je veliko časa preživela v salonu in šla celo na frizersko šolo – a predvsem zato, da bi ugodila očetu. Njena prava želja je bila slaščičarstvo. Po končani frizerski šoli se je preusmerila in sledila svojim sanjam. Zanj je bilo to veliko spoznanje. Zakaj otrokom nalagamo svoje želje? Zakaj jih omejujemo zaradi lastnih potreb? Na koncu je najpomembnejše, da so otroci srečni.

Po tihem si je želel, da bi vsaj eden od otrok nadaljeval njegovo pot, vendar je spoznal, da je napomembnejše, da so otroci srečni na poti, ki so si jo izbrali. Foto: Liam Toni Šironjič

Ko iz potrebe po miru pomisliš na psihiatrično bolnišnico

V pogovoru se je Stevo dotaknil tudi obdobja, ko si je naložil preveč. Poslovni svet, obveznosti, projekti – vsega je bilo preveč. Zasebno življenje je začelo trpeti. Spominja se trenutka, ko je ob pol petih prišel po otroka v vrtec in je bil tam samo še njegov otrok. To ga je zabolelo. Takrat je večkrat pomislil, da bi si želel nekaj dni tišine – celo, da bi ga za kratek čas sprejeli v psihiatrično bolnišnico, kjer bi lahko samo sedel na vrtu in poslušal petje ptic. Ne zaradi bolezni, temveč zaradi potrebe po miru.

Navijaški svet in Green Dragons

Del njegove zgodbe je tudi obdobje, ko je bil vodja navijaške skupine Green Dragons. O tem običajno ne govori veliko, a v Spotkastu se je odprl. Zmotno je prepričanje, da so vsi navijači huligani. Med njimi so ljudje z roba družbe, pa tudi izobraženi posamezniki. Priznal je, da je bil kot vodja kdaj tudi sam udeležen v pretepu. Ko si vodja, ne moreš prvi pobegniti – s tem dokazuješ svojo vlogo in, kot je dejal, tudi moškost. A obstaja navijaški kodeks, obstajajo pravila in policija se hitro odziva.

Stevo je bil nekoč tudi vodja navijaške skupine Green Dragons. Foto: Liam Toni Šironjič

Stranke, zgodbe in modrost

V salonu že desetletja skrbi za samozavest ljudi, a hkrati od svojih strank prejema ogromno modrosti. Nekatere starejše gospe so njegove stranke več desetletij. Nekatere je obiskoval celo v domu upokojencev in jih tam friziral. Zanj to ni bila storitev – bil je odnos.

Zelo ga zanima zgodovina. Kot mlad je sanjal, da bi jo študiral, danes pa ta del sebe hrani s potovanji. V zadnjem času ga vse bolj navdušuje umetnost – galerije, slike in zgodbe umetnikov. "Na srečo ne zaslužim dovolj, da bi jih kupoval," se je pošalil.

Stevo Pavlović ni le mojster pričesk. Je človek, ki je iz pomanjkanja zgradil moč, iz sramežljivega dečka ustvaril samozavestnega umetnika in iz težkih vzorcev izbral drugačno pot. Njegove zgodbe niso le zanimive – so navdihujoče. Prav ta človeška globina, iskrenost in pogum pa ga delajo izjemnega.

