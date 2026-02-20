V Spotkastu sta se voditeljici Evi Cimbola tokrat pridružila Kris Guštin in Bojan Cvjetićanin iz izjemno priljubljene skupine Joker Out. Pogovor so začeli pri njuni izraziti ekstrovertiranosti – oba rada govorita, zabavata ljudi in energijo delita z občinstvom, kar še posebej pride do izraza na odru.

Kris Guštin in Bojan Cvjetićanin oder opisujeta kot prostor, kjer lahko sproščata demone, ki se nabirajo v vsakdanjem življenju. Je vesolje zase, prostor, kjer težave vsaj za nekaj časa izginejo. Kljub številnim koncertom in bogatim izkušnjam priznavata, da se kdaj zgodi, da kdo od članov na nastopu ne da vsega od sebe – brez jasnega razloga. Kot je pojasnil Kris, včasih preprosto ne veš, zakaj se energija ne poveže in zakaj ne preskoči iskrica. Takšni trenutki so na srečo redki.

Bojan Cvjetićanin in Kris Guštin sta bila v studiu Spotkasta dobro razpoložena. Foto: Gaja Hanuna

Odkrito o občutkih tesnobe

Bojan je v pogovoru odkrito spregovoril tudi o izkušnji nenadnega občutka tesnobe na odru. Danes so stresne in nove okoliščine zanj lahko intenzivnejše, zlasti tiste, v katerih nima občutka izhoda. Kljub temu verjame, da če je nekoč že obstajala njegova mirnejša različica, mora obstajati tudi danes. To želi doseči čim bolj naravno ter zmanjšati pogostost teh občutkov.

Eden najodmevnejših glasbenih crossoverjev letošnjega leta

Dotaknili so se tudi nove glasbene zgodbe skupine Joker Out, ki je v sodelovanju z enim največjih imen sodobne balkanske trap in pop-rap scene, Devitom, predstavila udarnejšo različico singla Supersonic. Kratek napovednik je na TikToku presegel štiri milijone ogledov, kar napoveduje enega najodmevnejših glasbenih crossoverjev letošnjega leta. Posebnost sodelovanja je tudi Devitova prepoznavna maska, zaradi katere njegova identiteta ostaja skrita, kar mu omogoča precej več zasebnosti kot članom Joker Out, ki so v Sloveniji izjemno prepoznavni.

Bojan je odkrito spregovoril o občutkih tesnobe in kako se spopada z njimi. Foto: Gaja Hanuna

Kljub pozornosti, ki je tudi v zasebnem življenju dobijo ogromno, so fantje ostali z obema nogama na trdnih tleh. Seveda so določene stvari, ki so jih spremenile, a vseeno Bojan in Kris poudarjata, da če ima posameznik za sabo dobro vzgojo, normalne družinske razmere in odnose, potem ne vidita razlogov, da ne bi bilo tako.

Deseto obletnico bodo obeležili s Karnevalom v Ljubljani

V pogovoru sta Kris in Bojan povabila tudi na največji koncert skupine doslej. Joker Out bodo deset let delovanja obeležili 20. junija 2026 s Karnevalom na Kardeljevi ploščadi v Ljubljani. Spektakel pripravljajo že več kot leto dni, pri idejni zasnovi pa aktivno sodelujejo vsi člani. Obljubljajo veličasten, pisan in igriv dogodek za vse generacije. Želijo ustvariti poseben prostor – nekakšen portal, v katerega bo mogoče vstopiti le tisti večer in nikoli več na povsem enak način. Čeprav se bo njihova zgodba nadaljevala, želijo ob tej obletnici ustvariti nekaj več. Zanimivo dejstvo pa je, da kljub zelo mladim letom praznujejo deseto obletnico, kar je v našem glasbenem svetu bolj redkost kot pravilo.

Kris je na dan snemanja praznoval rojstni dan. Foto: Gaja Hanuna

Tortica presenečenja za Krisov rojstni dan

Ob koncu epizode je Eva Cimbola Krisa presenetila, saj je na dan snemanja praznoval 26. rojstni dan. Njegova mama Chantal van Mourik Guštin je Evi Cimbola pred snemanjem zaupala, da obožuje cheesecake, čeprav je sprva mislil, da ga čaka torta sacher, ki jo je kot otrok najpogosteje jedel. Kakšen je bil njegov odziv in zakaj za rojstni dan nikoli nima velikih načrtov, pa razkrije celotna epizoda Spotkasta.

