Ko se je leta 2020 začel vrteti komad Nesen s slovitim refrenom "Nesen fašist, samo …", ki je nizal navidezne izgovore za fašizem slehernikov, je vzbudil precej pozornosti in opozoril na nov glas v slovenskem hiphopu. Michael Leopold, znan kot Leopold I., pove, da je verze črpal "neposredno iz izjav politikov, pa tudi iz objav običajnih ljudi na Facebooku. Včasih se pesmi pišejo same oziroma mi jih pišejo drugi," nekoliko šaljivo povzame.

Sporočilo pesmi, ki vključuje tudi zlovešče pozicionirani odlomek govora takratnega premierja Janeza Janše, je položaj osebe, "ki ima nestrpne poglede ali pa nastopa nastrojeno proti manjšinam ali drugače mislečim, a se tako boji tega izraza – za katerim pa stoji s celim srcem. Tako sem začel razmišljati o tem refrenu, 'Nesen fašist, ampak …'," razloži Leopold in hitro doda: "Čeprav se mi zdi, da se v zadnjem času fašisti vedno manj obremenjujejo s tem, da se jih označuje za fašiste, vedno bolj postajajo ponosni na svojo nestrpnost in ksenofobijo."

Poveličevanje nacizma nima prostora v hiphopu

Čeprav meni, da edino bistvo hiphopa ni v družbeno aktivističnih besedilih, izpostavi naslednje: "Vsaka umetnost lahko postavlja ogledalo družbi in rap je kot format z veliko besedila zelo primeren za to." Teden pred snemanjem intervjuja se je v Luciji zgodil incident na koncertu, ki ga je glasbenik Damien izkoristil za promocijo neonacističnih simbolov, kar je spodbudilo tudi debato v hiphop skupnosti. Leopold ima jasno mnenje o tem: "To ni imelo zveze s hiphopom. Ne vem točno, kaj se je dogajalo. Videl sem slike, slišal sem njegove izjave. To je njegovo mnenje in kaj takega nima prostora v hiphopu, v kulturi, ki izvira iz boja za človekove pravice. Verjetno se s tem ne strinjajo tudi drugi raperji, ki so tam nastopili. Bi rekel, da kar večina, ker jih poznam. To so ljudje, ki se zavedajo vrednot hiphopa in so se tudi javno izrekli, da se ne strinjajo. Mi je pa zanimivo, da se to pojavlja, saj kaže, kako se populistična desnica v Evropi krepi."

Slovensko gostoljubje in musaka

Ne glede na številne politike s predsodki pa Leopold izpostavlja, da predsodki in stereotipi ne držijo za posamezne regije. "Povsod, kamor pridem, imam dobre izkušnje. Vedno znova sem presenečen, kako gostoljubni so ljudje po vsej Sloveniji. Nobeden od stereotipov ne drži. Nekateri se tako potrudijo, da sem prav šokiran. Enkrat sem v intervjuju omenil, da imam rad musako, in na naslednjem koncertu me pričaka cel pladenj musake. Tudi če ni polno občinstva, je vedno neki poseben čar, zaradi katerega je fino iti na vsak koncert in se pogovarjati z ljudmi."

"Povsod, kamor pridem, imam dobre izkušnje. Vedno znova sem presenečen, kako gostoljubni so ljudje po vsej Sloveniji. Noben od stereotipov ne drži." Foto: Liam Toni Šironjič

Pristno vzdušje in stik z občinstvom sta vplivala tudi na spremembo formata koncertov, ki jih zdaj pripravlja. "Po več letih ugotavljam, da mi bolj ustreza intimna atmosfera, kjer ljudje sedijo, morda kaj popijejo in se bolj osredotočijo na glasbo in to, kar počnemo na odru, kot pa da je to žurka in akcija. Zato imava z mojim producentom Vidom Turico zdaj koncerte kot duo – on na kitari, jaz na mikrofonu – kar je skoraj kantavtorska izvedba mojih pesmi. Da smo vsi tam zato, da se posvetimo glasbi." Naslednjič ga bo mogoče videti že 28. marca v Orto baru v Ljubljani.

Kako je nemška otroška izštevanka postala slovenski hit

Michael Leopold je po izobrazbi prevajalec in se je tudi izkazal v prevajanju poezije. Poleg tega je skozi prevodno preigravanje nastala tudi njegova za zdaj največja uspešnica Kinderšpil, priredba nemške pesmi Alle Kinder. Čeprav hiphop temelji na vključevanju samplov v glasbo, pa je prevajanje besedil zelo redka praksa. "Ravno zaradi tega, ker se v rapu ne spodobi prevajati, sem imel velik odpor, preden sem izdal ta komad. Izhaja pa iz študija. Za seminarsko nalogo sem moral analizirati neko pesem in takrat sem se lotil dveh – eno sem na koncu uporabil za seminarsko, druga pa je bila ta, ki me je spodbudila k igranju z verzi. Pri tem sem ugotovil, da tudi Alle Kinder ni povsem izvirno delo, ampak izhaja iz otroških izštevank. Moop Mama in Jan Delay so to sestavili in uglasbili, jaz pa sem potem naredil slovensko različico. Ko sem posnel demo, sem jih poiskal prek Facebooka in Instagrama in jim je bilo zelo všeč, tako da so mi dali svoj žegen."

Zakaj bi molče trpeli?

Leopold je lani z RTV Slovenija sodeloval pri kampanji proti medvrstniškemu nasilju Odpikajmo nasilje, kar je pustilo močan vtis na njem. "Pričakovati, da bo ena kampanja spremenila odnos mladih do medvrstniškega nasilja, je iluzorno," razblini vse mite o hitrih učinkih. A to ni vse, kar je od tega odnesel. "V tem času sem obiskal veliko osnovnih šol in spoznal številne mlade. Povedali so mi zgodbe, ki so me vrnile v otroštvo, in tako sem ugotovil, da ni tako drugače, kot je bilo včasih, le da je danes zaradi interneta vse bolj vidno, medtem ko se je takrat o tem manj govorilo."

Prav to je bistvo te kampanje, spodbuditi mlade, "naj ne bodo tiho, naj ne bodo nemi opazovalci, ampak naj ob znakih nasilja povedo nekomu, ki bo ukrepal. Na prvi pogled nedolžne situacije so lahko za marsikoga travmatične. Iz svojega otroštva se spomnim nekoga, ki so ga maltretirali in so ga dotolkli, da se nikoli ni mogel spraviti iz tega. Drugi se s tem vrnejo kot feniks iz pepela in so še močnejši, ampak zakaj bi tiho in molče trpeli, če se lahko pogovorimo z nekom in je potem lažje."

Sodelovanje pri kampanji proti medvrstniškemu nasilju Odpikajmo nasilje je pustilo močan vtis na njem. Foto: Liam Toni Šironjič

V zadnjih mesecih je na glasbenih pretočnih storitvah objavil že celo vrsto singlov, skoraj dovolj za nov album. Kot zatrdi, temu kaže zelo dobo. "Napisan je v celoti, posnetega je nekje 95 odstotkov, tako da je zdaj na vrsti piljenje in ne bom napovedoval nobenih terminov. Definitivno pa bo." Vsekakor jih bo mogoče že letos slišati na koncertih po vsej Sloveniji.

