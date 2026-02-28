Mariborčani le do remija z Radomljami, Olimpija zmagala v Ajdovščini

Nogometašem Celja je petkov ples kroglic dodelil naslednjega evropskega nasprotnika, grofi postajajo stalnica Uefinih žrebov v Nyonu, še preden se bodo posvetili starim znancem iz Grčije, pa jih čaka branjenje prigarane prednosti na državnem prvenstvu. V Mariboru se z drugim mestom še niso sprijaznili, grozili Celju, a v soboto v Ljudskem vrtu zapravili zmago proti Radomljam (2:2). 24. krog Prve lige Telemach se je začel v Ajdovščini, kjer je Primorje gostilo aktualne prvake iz Ljubljane in izgubilo z 0:2.

Mariborčani so pred obračunom z Radomljani prvič v sezoni nanizali tri zaporedne zmage, celo brez prejetega zadetka, in bili favoriti tudi tokrat. Toda izbranci Jugoslava Trenčovskega so, čeravno so bili večji del tekme v podrejenem položaju, na koncu prišli do točke in ostali na petem mestu. Ekipa Feđe Dudića, ki je prevladovala v strelih (16-7), kotih (15-2) in posesti žoge (61-39), pa ostaja druga, osem točk za vodilnim Celjem.

Domači so terensko premoč v Ljudskem vrtu kronali v 31. minuti, ko jih je po podaji Tia Cipota s strelom z glavo v vodstvo popeljal Nejc Viher. Ta je tako dosegel gol še na svoji drugi zaporedni tekmi. Sledilo je še nekaj nevarnih akcij vijoličnih, odlično je igral Cipot, a v 40. minuti so izenačili mlinarji. Svoj osmi gol v sezoni je dosegel Jaša Martinčič, ki je pod prečko pospravil odbito žogo Ažbeta Juga po kotu z leve strani.

Foto: Jure Banfi

Benjamin Tetteh je na začetku drugega polčasa v mariborskem napadu zamenjal Daria Vizingerja in hitro opozoril nase ob nekaj obetavnih akcijah, a pravega zaključka ni bilo. Zato pa je ta nastopil v 65. minuti. Tetteh je preigraval v kazenskem prostoru, Samo Pridgar ga je na vrhu kazenskega prostora spotaknil, a je sodnik pustil prednost, saj je do žoge prišel povratnik po zvinu gležnja David Pejičić in zadel za 2:1. Ta je dosegel četrti gol na svojih zadnjih štirih tekmah.

V 71. minuti je zadel tudi Tetteh, toda bil v prepovedanem položaju, tako da je ostalo pri 2:1, toda v 80. minuti so še naprej napadalno precej anemični Radomljani dobili najstrožjo kazen po igranju Omarja Rekika z roko v kazenskem prostoru. To je v 82. minuti uspešno izvedel Mihael Žaper in izid izenačil za delitev plena.

Olimpija je zmagala v Ajdovščini. Foto: Aleš Fevžer

Olimpija zanesljiva

Ljubljanski nogometaši so še peto tekmo zapovrstjo neporaženi. V Ajdovščini so odpor sicer čvrstih tekmecev zlomili v drugem polčasu. Z 11. zmago so se tretjeuvrščenemu Kopru približali na točko. Primorje, ki je večji del tekme pokazalo dobro, a neučinkovito igro, je izgubilo tretjič zapovrstjo in ostaja na dnu lestvice.

Ajdovci so bili uvodoma nekoliko bolj konkretni, nekaj zrelih priložnosti pa je imela v prvem polčasu tudi Olimpija, a v prvih 45 minutah tekme se mreži nista tresli. Primorje je imelo tudi v začetku drugega polčasu nekaj priložnosti, toda v 59. minuti je Olimpija povedla. Alex Blanco je izvedel kot z desne strani, pred vrati pa je z glavo zadel Jan Gorenc.

Po menjavah so se gostje le prebudili in v 79. minuti pa še drugič zadeli. Po kotu z leve strani je Jasmin Kurtić žogo podaljšal z glavo, v lastno mrežo pa jo je nato usmeril Žan Bešir.

Foto: Aleš Fevžer

Koper po prekinitev skromnega niza

Nedeljski spored bo odprl dvoboj Kopra in Mure na Bonifiki. Četa Zorana Zeljkovića je po uvodnih zmagah v tem koledarskem letu zdaj nanizala tri zaporedne tekme brez polnega izplena točk. Posebej boleč je bil remi v Stožicah, kjer je ljubljanski strateg dva prejeta zadetka v zaključku tekme pripisal (tudi) nezrelosti svojih varovancev.

Prekmurci se trenutno zdijo pravi nasprotnik za prekinitev skromnega rezultatskega niza kanarčkov. Mura zmage nad Bravom ni znala izkoristiti za trajnejši dvig forme, sledila sta visoka poraza proti Aluminiju in Celju. Darjan Slavic se pred gostovanjem v pristaniškem mestu ukvarja tudi z velikimi kadrovskimi težavami; na seznamu kaznovanih nogometašev so Nejc Ajhmajer, Nino Kouter in Hamza Ljukovac.

Krog se bo v nedeljo zaključil v ljubljanskih Stožicah, kjer bo Bravo gostil Celjane. Slednji so na stoženski zelenici v začetku februarja prejeli bolečo zaušnico, Ivan Majevski te izkušnje nikakor ne bo želel ponoviti dvakrat.

