Dvojna krona Interja, še desetič do pokalne lovorike

Nogometaši milanskega Interja so si po državnem zagotovili še pokalni naslov za sezono 2025/26. Črno-modri so v finalu v Rimu premagali Lazio z 2:0.

Za Inter je kot prvi v 14. minuti zadel Marcus Thuram, Lautaro Martinez pa je v 35. minuti poskrbel za 2:0.

Inter je igral v svojem 16. finalu in osvojil deseti naslov, pred tem je nazadnje slavil leta 2023. Zdaj je po številu pokalnih lovorik na drugem mestu, več, 15, jih ima le torinski Juventus.

Za Lazio pa je bil to 11. pokalni finale, rimska zasedba je ostala pri sedmih lovorikah.

Sreda, 13. maj: