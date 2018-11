So to skrivna združenja, ki v resnici vladajo svetu? #video

Slovenska prestolnica bo do nedelje prizorišče letnega srečanja vplivne svetovne organizacije, znane pod imenom Trilaterala. Gre za skupino približno 400 uglednih in pomembnih posameznikov na globalni ravni, ki jo je v sedemdesetih letih prejšnjega stoletja zasnoval ameriški milijarder David Rockefeller.

Trilateralo nekateri opisujejo kot skupino lobistov in tajno ložo. Ni pa Trilaterala edina skupina vplivnežev, ki jo privrženci teorij zarote označujejo celo za svetovno vlado v senci. Zbrali smo štiri najbolj zanimive.

Bilderberg

Skupino Bilderberg, ki se vsako leto srečuje na za javnost zaprtih konferencah, je leta 1954 ustanovil nizozemski princ Bernhard, z namenom spodbujanja dialoga med Evropo in Severno Ameriko. Prvo srečanje je potekalo v hotelu Bilderberg v Oosterbeeku. Kot poudarjajo, so njihova letna srečanja namenjena predvsem neformalnim razpravam med vplivnimi politiki, gospodarstveniki in znanstveniki o "megatrendih" in o glavnih izzivih, ki so pred svetom.

Kritiki skupino Bilderberg sicer ravno zaradi "neformalnosti" obtožujejo netransparentnosti in celo zarotništva. Pogosto jo opisujejo tudi kot nekakšno vzporedno svetovno vlado, ki si iz ozadja prizadeva za prevlado v svetu.

Opus Dei

Opus Dei velja za eno najbolj vplivnih in najbolj konservativnih gibanj v katoliški cerkvi. Ustanovil ga je španski duhovnik Josemaria Escriva leta 1928. Kritiki imajo organizacijo, v kateri so tako duhovniki kot laiki, za zaprto katoliško skupino, ki ima pomemben vpliv v politiki in gospodarstvu.

Gibanje ima najdaljšo tradicijo v Španiji, Argentini in Čilu, po vsem svetu pa ima po lastnih navedbah okoli 90 tisoč privržencev. Ima tudi svoje univerze, bolnišnice in socialne ustanove.

Prostozidarji

Prostozidarstvo se je razvilo iz cehovskih lož zidarjev in gradbenikov v srednjem veku, katerih organizacija in rituali naj bi izhajali iz časov gradnje prvega Salomonovega templja v Izraelu. Člani društva se združujejo v posameznih enotah - ložah in si delijo podobne vrednote. Lani je bila 300. obletnica ustanovitve prve velike prostozidarske lože na svetu, to je Velike lože Anglije. Ustanovili so jo leta 1717 v Londonu. V slovenske dežele se je začelo širiti približno 50 let pozneje.

"Ne gre za religijo, čeprav je njegov sestavni del ritual. Ne gre za center moči, čeprav ni mogoče ovreči njegovega političnega in družbenega angažmaja. Ni filozofija, čeprav je gradbeni načrt življenja s simboli, za katerimi se skriva prastara modrost. Brez dvoma pa je povezano z mističnim," o prostozidarstvu pravijo v Narodnem muzeju Slovenije.

Iluminati

Iluminati naj bi bila tajna združba, ki ji teoretiki zarote pripisujejo obvladovanje sveta prek vzvodov v politiki, bančništvu, medijih in industriji. Izraz se nanaša na bavarske iluminate, v resnici obstoječo tajno združbo, ki jo je leta 1776 ustanovil Johann Adam Weishaupt, profesor cerkvenega prava.

Notranja struktura iluminatov je bila piramidna. To nakazuje tudi njihov simbol - piramida z "vsevidnim očesom" in na osnovnici z rimskimi številkami napisana ustanovna letnica 1776. Zaradi notranjih sporov je združba razpadla in bila leta 1784 tudi uradno prepovedana. Vsi člani iluminatov in tudi prostozidarjev so bili prisiljeni zapustiti Bavarsko in oditi v tujino.

Danes naj bi združbo sestavljali predstavniki družbene elite, ki naj bi si prizadevali vzpostaviti svetovno vlado in nov družbeni red. Izraz iluminati se nanaša na to, da se imajo pripadniki teh skupin za razsvetljene, torej za tiste, ki imajo v posesti resnično razumevanje in znanje tega sveta.