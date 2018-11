V Ljubljani se je začelo skrivnostno srečanje vplivnežev z vsega sveta #video

Ob robu evropskega srečanja Trilateralne komisije je bil v ljubljanskem hotelu Union poslovni zajtrk Ameriške gospodarske zbornice v Sloveniji, na katerem so bili tudi nekateri udeleženci tridnevnega srečanja. Nagovoril jih je premier Marjan Šarec, sprejem je pripravil predsednik republike Borut Pahor.

Skoraj 180 ljudi je prišlo, da bi se pokazali in navezali stik z vplivnimi ljudmi, ki so danes razpravljali o moči povezanosti. Pozorno so poslušali besede govorcev, med drugim tudi besede prvega predstavnika Slovenije v Trilateralni komisiji Marka Voljča.

"Trilateralna komisija obravnava teme, ki so pomembne za svet, ne samo danes in jutri, ampak za daljše obdobje, ki so lahko ekonomske narave, finančne narave, če hočete, politične, filozofske narave," je pojasnil Voljč.

Vsi pogovori za zaprtimi vrati

Komisija je zavita v skrivnost, saj se vsi pogovori odvijajo za zaprtimi vrati in tam tudi ostanejo. Član prve evropske skupine štipendijskega programa v okviru Trilateralne komisije pravi, da to omogoča iskrenost. "Nihče ne pravi, da stvari, ki so povedane na trilaterali, ne smete slišati drugi. Edino pravilo je, da ne citirate, kdo je to povedal," je povedal Žiga Vavpotič.

"Trilateralna komisija ima teme, ki so pomembne za svet, ne samo danes in jutri, ampak za daljše obdobje, ki so lahko ekonomske narave, finančne narave, če hočete politične, filozofske narave," pojasnjuje prvi predstavnik Slovenije v Trilateralni komisiji Marko Voljč. Foto: Planet TV "In to seveda omogoča veliko bolj sproščeno izmenjavo mnenj, ker ljudje ne gledajo, kdo jih bo citiral v medijih in kaj bodo posledice tega, ampak lahko zelo svobodno govori o temah, ki so takrat aktualne," je dodal Voljč.

Srečanje v znamenju groženj multilateralizmu Popoldne se je uradno začelo 42. evropsko srečanje Trilateralne komisije. Več kot 200 vplivnih posameznikov iz Evrope in sveta bo tri dni razpravljalo o izzivih za prihodnost Evrope. V uvodu so opozorili na grožnje multilateralizmu in vrednotam Trilateralne komisije. Vrednote, na katerih temelji Trilateralna komisija, na primer odprt dialog, vladavina prava, človekove pravice, demokracija, svoboda govora in svobodna gospodarska pobuda, so danes po besedah nekdanjega prvega moža Evropske centralne banke Jean-Clauda Tricheta zelo pod vprašajem, dialog pa je v tej luči tako potreben kot že dolgo ne. Trichet zato za omenjeno komisijo, v kateri se soočijo pogledi gospodarstva, politike in civilne družbe v iskanju rešitev za prihodnji razvoj, vidi posebno vlogo v teh časih, ko je multilateralizem najbolj na udaru od časov hladne vojne. (STA)

Teorija zarote naj ne bi držala

Oba sogovornika sta zatrdila, da teorija zarote, po kateri komisija iz ozadja vodi svet, nikakor ni resnična.

"To ni nekaj, kar bi bilo namen trilaterale. Namen je debatirati o prihodnosti sveta, pogledati realnost in se zamisliti, kaj lahko vsak od nas pripomore k temu razvoju, da bi vsi živeli lepše in boljše," je pojasnil Vavpotič.

Voljč pa je nakazal, da se to lahko zgodi takrat, ko je član komisije postavljen na visok politični položaj.

"Tisto, kar so se prej naučili ali o čemer so razpravljali, lahko potem s pridom uporabljajo v svoji funkciji izvoljenega političnega predstavnika svoje države," je sklenil Voljč.