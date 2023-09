Med 50 najboljšimi učitelji na svetu tudi Slovenec

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Učitelj Srednje tehniške in poklicne šole Trbovlje Uroš Ocepek, ki je bil lani izbran za učitelja leta, se poteguje za nagrado najboljšega učitelja na svetu. V konkurenci več tisoč učiteljev z vsega sveta se je prebil že med 50 najboljših. Zmagovalec bo novembra razglašen na generalni skupščini Unesca v Parizu, so sporočili iz AmCham Slovenija.

Priznanje in nagrado za najboljšega učitelja na svetu v višini milijon dolarjev vsako leto skupaj z Unescom podeljuje Varkey Fundation. Na letošnjem izboru se za laskavi naslov poteguje tudi Uroš Ocepek.

Ocepka je lani iniciativa Učitelj sem! Učiteljica sem! razglasila za učitelja leta in tako predstavnika za izbor Global Teacher Prize. S svojim delovanjem izjemno prispeva k prepoznavnosti učiteljskega poklica ter prek svojih aktivnosti izpostavlja potrebe po spremembah šolskega sistema, predvsem glede uvedbe obveznega predmeta računalništvo in informatika v osnovnih in srednjih šolah.

Poudarja etični vidik uporabe tehnologije in dijake vključuje v najrazličnejše projekte

Njegovo razumevanje učiteljskega poklica odraža razmišljanje človeka, ki presega osnovo delovanja učiteljev. Poleg tega veliko energije namenja vsakemu izmed dijakov, ki v njem prepoznajo zaupnika. Pri delu na svoji šoli, ki je edina srednja šola v Sloveniji, ki vključuje umetno inteligenco v redni pouk računalništva, poudarja etični vidik uporabe tehnologije, v učilnici spodbuja inovativnost, svoje dijake pa vključuje tudi v najrazličnejše projekte. V svojem laboratoriju ustvarjajo inovacije, ki jih prepozna in nagrajuje gospodarstvo, so zapisali v AmCham.

Najboljših deset učiteljev na svetu bo razglašenih oktobra, zmagovalec pa bo razglašen na generalni skupščini Unesco, ki bo potekala 8. novembra 2023 v Parizu.