Brodnjak: Vidimo, da ima demokracija očitne pomanjkljivosti

V tem trenutku sedem od 20 ministrstev vodijo ljudje, ki so bodisi dobili nezaupnico na zadnjih parlamentarnih volitvah ali pa so komaj prešli v volilni prag, opozarja prvi mož NLB Blaž Brodnjak. Foto: Bojan Puhek

Dodatne obremenitve, tudi z namenom zbiranja sredstev za obnovo po poplavah, slabijo gospodarstvo in zmanjšujejo konkurenčnost, so soglašali sodelujoči na današnjem dogodku Ameriške gospodarske zbornice v Sloveniji (AmCham Slovenija). Vlado so pozvali, naj v gospodarstvu ne vidi nasprotnika ali celo sovražnika.

Kot so na dogodku z naslovom Konkurenčno gospodarstvo je osnova za družbo blaginje opozorili navzoči, se konkurenčno okolje v Sloveniji poslabšuje. "Namesto da bi vlada razbremenila gospodarstvo, kot je obljubljala, se zdaj pojavlja z novimi in novimi davki ter prispevki, in to v obdobju, ko recesija trka na vrata," je dejal predsednik Gospodarske zbornice Slovenije Tibor Šimonka.

Slovensko gospodarstvo je že zdaj med najbolj obdavčenimi v Evropi, je Šimonka odgovoril na vprašanje, kako ocenjuje napovedano začasno zvišanje davka od dohodkov pravnih oseb, s čimer naj bi financirali obnovo in razvoj po poplavah. Pri tem ga najbolj preseneča, da šest ali sedem milijard evrov od skupnega zneska ocenjene škode sploh ni neposredno povezanih s poplavno škodo. To po njegovih besedah nakazuje na državno predatorstvo za nove dajatve. "Levica je ukradla ne le socialno, ampak tudi davčno politiko," je dejal.

Brodnjak: Naša konkurenca ne spi

"Ubijamo gospodarstvo z višjimi davki, medtem naša konkurenca ne spi," je soglašal predsednik AmCham Slovenija in predsednik uprave NLB Blaž Brodnjak. Napovedana uvedba obdavčitve bilančne vsote bank ga sicer ne skrbi. "Z veseljem tudi prostovoljno prispevamo k obnovi po tej ujmi," je dejal in povedal, da bo novi davek bistveno bolj prizadel manjše kot velike banke. Majhnim bankam to lahko dobiček zmanjša tudi za 30 odstotkov in bodo morale zmanjševati obseg svojih dejavnosti, je opozoril.

Ob tem se je Brodnjak vprašal, ali je nove dajatve smiselno omejevati na enkratno ujmo. Namesto tega naj se določi, da se bodo namenile za opravo posledic ujm v prihodnjem desetletnem obdobju, sicer je naše okolje povsem nepredvidljivo, je predlagal. "Imeli smo zgodovinsko sušo, zgodovinski požar, zgodovinsko točo, zgodovinsko poplavo ... Tega bo vse več in ne moremo ob vsaki ujmi iz gospodarstva oziroma bančnega sektorja vzeti neke nepredvidljive količine denarja," je pojasnil.

Tudi predsednica Slovensko-nemške gospodarske zbornice Dagmar von Bohnstein ne razume dodatnega obremenjevanja gospodarstva. "Ni logike v tem, podpirati moramo podjetja, da bodo uspešna, da bodo konkurenčna in da bodo izvažala, ne da poskušamo iz njih iztisniti, kolikor je mogoče," je dejala. Strinjala se je, da je treba pomagati pri sanaciji po poplavah, a hkrati opozorila, da to lahko počnejo le podjetja, ki so močna.

V podjetju ključna podpora nadzornikov

Von Bohnsteinova si želi, da vlada ne bi obravnavala podjetij kot nasprotnika ali celo kot sovražnika. Na poti do družbene blaginje je potrebno sodelovanje, je opozorila. Podobno je dejal Šimonka: "Ko partnerji vidijo, da je trend povečevanje obremenitev, da okolje postaja vedno bolj neprijazno, načrte najmanj ustavijo, če jih celo ne dajo v predal."

Brodnjak vidi rešitev v spremembi volilnega sistema. "Vidimo, da ima demokracija očitne pomanjkljivosti," je dejal in dodal, da v tem trenutku 7 od 20 ministrstev vodijo ljudje, ki so bodisi dobili nezaupnico na zadnjih parlamentarnih volitvah ali pa so komaj prešli na volilni prag. Toda podjetja ne morete voditi, če nimate absolutne večinske podpore svojih nadzornikov oziroma skupščine, to je nemogoče, je ponazoril.