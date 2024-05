Na dogodku AmCham Slovenija so v okviru iniciative "Učitelj sem! Učiteljica sem!" razglasili učiteljico leta 2024. Javnost in strokovna komisija so naziv podelili Simoni Šarlah iz Osnovne šole Vojnik.

Iniciativa, ki je leta 2019 nastala pod okriljem platforme Partnerstvo za spremembe, širi dobre prakse učiteljev in učiteljic, ki svoje delo čutijo kot poslanstvo, z izjemno predanostjo iščejo najboljše v učencih in so lahko vzor bodočim generacijam učiteljev in učiteljic.

Največ glasov je letos zbrala učiteljica Simona Šarlah iz Osnovne šole Vojnik in si tako prislužila naziv Učiteljice leta 2024. "Skupaj lahko sobivamo le s sodelovanjem, spoštovanjem, kulturno komunikacijo, sočutjem in empatijo. Ker sooblikujemo mlade, moramo širiti prave vrednote," je povedala ob razglasitvi.

Superfinalistki, ki sta se letos poleg Simone Šarlah potegovali za naziv učiteljice leta, sta bili Adriana Gaberščik iz Osnovne šole Miška Kranjca Ljubljana (desno), in Saša Pušnar Dobnikar iz Ekonomske šole Ljubljana (levo). Foto: AmCham Slovenija

Velik poudarek daje aktivnemu poslušanju in kritičnemu razmišljanju

Simona Šarlah je zagovornica dinamičnih in interaktivnih učnih metod. Kot učiteljica nemščine, državljanske vzgoje in etike ter filozofije daje velik poudarek aktivnemu poslušanju in kritičnemu razmišljanju. Pri svojem pedagoškem pristopu izpostavlja pomembnost razprav in argumentiranega dialoga ter spodbuja razvoj vrednot in vrednotnega sistema, ki učence oblikujejo v aktivne posameznike in celovite osebnosti. Pripravlja jih na življenje v dinamičnem svetu, ki zahteva tako samoiniciativnost kot sodelovanje.

Superfinalistki, ki sta se letos poleg Simone Šarlah potegovali za naziv učiteljice leta, sta bili: