Specialci na šoli v Logatcu aretirali učiteljico

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

V Osnovno šolo 8 talcev v Logatcu so dopoldne med poukom vdrli zamaskirani policisti in aretirali učiteljico. Ravnateljica šole je za TV Slovenija dejala, da na izvedbo aretacije ni imela vpliva. Aretacija je po navedbah policije potekala preudarno in obzirno, učiteljice niso aretirali pred učenci.