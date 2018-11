V Ljubljano prihaja vplivna skupina, okoli katere se pletejo teorije zarote

Slovenska prestolnica bo od petka do nedelje prizorišče letnega evropskega srečanja vplivne svetovne organizacije, znane pod imenom Trilaterala. Gre za skupino približno 400 uglednih in pomembnih posameznikov na globalni ravni, ki jo je v 70. letih prejšnjega stoletja zasnoval ameriški milijarder David Rockefeller. Srečanja v Ljubljani, za organizacijo katerega se je lani zavzel slovenski član Trilaterale Franjo Bobinac, se bo udeležilo več kot 200 najvplivnejših posameznikov iz sveta politike, gospodarstva, medijev in športa.

Med gosti, ki se bodo udeležili srečanja Trilaterale v Ljubljani, so tudi nekdanji predsednik Evropske komisije Jose Manuel Barroso, nekdanji predsednik Evropskega sveta Herman Van Rompuy ter trije nekdanji predsedniki vlad, med drugim tudi nekdanji italijanski premier Mario Monti in nekdanji francoski predsednik vlade Alain Juppe.

V Ljubljano prihaja tudi šest nekdanjih predsednikov držav ter številni ugledni intelektualci in poslovneži. Med slednjimi sta tudi Nigel Higgins iz finančnega holdinga Rothschild&Co v Londonu in predsednik uprave JPMorgan Chase International Jacob Frenkel.

Srečanje, ki se ga bo udeležilo več kot 200 članov in gostov, bo gostil evropski član predsedstva Trilaterale Jean-Claude Trichet. Na sprejemu bo goste sprejel predsednik države Borut Pahor, nagovoril pa jih bo tudi predsednik vlade Marjan Šarec.

Člani Trilaterale in visoki gostje bodo spregovorili o ključnih temah za prihodnost Evrope

Trilaterala svetovnim voditeljem iz politike, poslovnega sveta in civilne družbe vse od svoje ustanovitve leta 1973 omogoča platformo za odprt dialog, so sporočili. Njeni člani, trenutno jih Trilaterala šteje okoli 400, se srečujejo enkrat letno, na srečanjih za zaprtimi vrati pa izmenjajo svoje poglede in razpravljajo o najpomembnejših trenutnih izzivih naše družbe. Glavna tema letošnjega srečanja bo ekonomska prihodnost Evrope v luči desetletnice propada banke Lehman Brothers, ki je vodil do ene od najhujših gospodarskih kriz v zadnjih stotih letih.

"Pripravili smo res izjemen tridnevni program, ki bo odlična osnova za kakovostno in odprto razpravo med člani," je dejal evropski član predsedstva Trilaterale Jean-Claude Trichet. Kot je poudaril, bodo gosti govorili o ključnih temah za prihodnost Evrope, od migrantske krize do čezmejnega sodelovanja, ki je zastalo zaradi strahu pred morebitnimi globalnimi trgovinskimi vojnami.

"Kot vedno pričakujemo vneto in konstruktivno razpravo, ki bo predstavljala kakovosten vpogled v dogajanje v svetu ter bo osnova za usmerjanje ekonomskih in družbenih politik prihodnosti. Takšnih, ki bodo koristile vsem," je še poudaril Trichet, nekdanji predsednik Evropske centralne banke.

Srečanje Trilaterale v Ljubljani bo gostil evropski član predsedstva Trilateralne komisije, nekdanji predsednik Evropske centralne banke Jean-Claude Trichet. Foto: Reuters

Bobinac: Srečanje Trilaterale je izjemna priložnost za Slovenijo

Član Trilaterale iz Slovenije in predsednik uprave Gorenja Franjo Bobinac je poudaril, da je omenjeno srečanje izjemna priložnost, da Slovenija okrepi svojo vlogo vodilne države v regiji in vlogo pomembne igralke v svetovnem gospodarstvu.

"Ne samo, da bo to odličen dogodek za več kot 200 izjemnih posameznikov, članov Trilaterale, ki se bodo srečanja udeležili, temveč tudi za goste, ki bodo imeli dostop do najbolj vplivnih in najbolje obveščenih posameznikov na svetu. Prepričan sem, da bomo s tem dogodkom dodatno okrepili vlogo naše države v mednarodni skupnosti ter dokazali, da lahko kakovostno prispevamo za prihodnost naše družbe," je dejal Bobinac.

Kot je pojasnil, bodo visoki gosti veliko pozornosti posvetili aktualnim zaostrovanjem na mednarodnih trgih: "Grožnje z globalnimi trgovinskimi vojnami že imajo negativen vpliv na našo prihodnost in razvoj. Zato je pomembno, da se spomnimo naukov, ki smo se jih naučili med največjo gospodarsko krizo v zadnjih 100 letih, in ne pozabimo, da so takšne napetosti gojišče nacionalizmov, ki lahko prek spodbujanja izolacionizma privedejo do katastrofalnih posledic za podjetja in posameznike."

Srečanje Trilaterale bo po njegovih besedah priložnost tudi za številna bilateralna srečanja. "Prepričan sem, da bo Gospodarska zbornica Slovenije, ki tudi sodeluje pri organizaciji dogodka, številnim svojim članom lahko odprla vrata do vplivnih posameznikov in izbranih podjetij. Po mojih izkušnjah so namreč vezi, stkane na srečanjih Trilaterale, dobra osnova za kakovostne odnose, tudi poslovne," je še poudaril predsednik uprave Gorenja.

Slovenija ena izmed najbolj zastopanih držav glede na število prebivalcev

Slovenija je članica Trilaterale od leta 1998, ko je član postal Marko Voljč, takratni predsednik uprave NLB. Voljč je član Trilaterale ostal do leta 2017, ko je predsedstvo Trilaterale za njegovega naslednika izbralo Bobinca, ki je obenem postal tudi član izvršnega odbora Trilaterale.

Leta 2014 je Slovenija dosegla še en mejnik, ko je Žiga Vavpotič, danes predsednik upravnega odbora podjetja Outfit7, postal član prve evropske skupine v okviru štipendijskega programa Davida Rockefellerja, ki deluje v okviru Trilaterale. Tri leta zatem se mu je v programu pridružil še en član iz Slovenije Mark Boris Adrijančič iz podjetja Uber.

Tako je Slovenija postala ena izmed najbolj zastopanih in najbolj aktivnih držav glede na število prebivalcev v Trilaterali. Organizacija letnega srečanja v Sloveniji je tako naslednji korak pri vzpostavitvi položaja države v tej globalno pomembni organizaciji.

Slovenski član Trilaterale in predsednik uprave Gorenja Franjo Bobinac je prepričan, da je evropsko letno srečanje Trilateralne komisije v Ljubljani za Slovenijo izjemna priložnost. Foto: Vid Ponikvar

Razprave za zaprtimi vrati, članstvo je možno samo s povabilom

Trilateralna komisija je nevladna in nestrankarska skupina visokih in uglednih posameznikov, ki jo je julija 1973 z namenom, da bi spodbudil oziroma okrepil sodelovanje med Japonsko, Zahodno Evropo in Severno Ameriko, ustanovil ameriški milijarder in bankir David Rockefeller. Struktura organizacije je danes razdeljena na tri regije: evropsko, severnoameriško in azijsko-pacifiško.

Razprave na srečanjih v okviru Trilaterale potekajo v zaupnem krogu. Tudi v Ljubljani bodo visoki gostje o različnih temah razpravljali na dogodkih, ki bodo zaprti za javnost, bodo pa gostje po končani debati, brez konkretnega pripisovanja izjav gostom, če bodo hoteli, lahko spregovorili o bistvenih poudarkih posameznih razprav. Članstvo v Trilaterali je možno samo s povabilom.

Teorije zarote: od svetovne vlade v senci do ustvarjanja novega svetovnega reda

V medijih je glede delovanja omenjene organizacije moč zaslediti različne, tudi kritične interpretacije. Trilateralo nekateri opisujejo kot skupino lobistov in tajno ložo. Privrženci teorij zarote omenjeno organizacijo označujejo celo za svetovno vlado v senci. Ameriški preiskovalni novinar in desničarski aktivist Luke Rudkowski je leta 2007 združenje javno obtožil, da je s ciljem, da bi ustvarilo nov svetovni red, v ZDA 11. septembra 2001 zrežiralo teroristične napade.

Pokojni ameriški republikanski senator Barry Goldwater je medtem že leta 1980 v svoji knjigi With No Apologies (slov. Brez opravičil) glede Trilaterale namignil, "da ta poskuša prevzeti nadzor in konsolidirati štiri centre moči - političnega, monetarnega, intelektualnega in duhovnega - da bi ustvarila globalno ekonomsko moč, ki je nadrejena nacionalnim vladam".

Trilateralo nekateri primerjajo še z eno vplivno, ki spodbuja dialog med Evropo in Severno Ameriko in sliši na ime Bilderberg. Pri slednji okoli dve tretjini članov prihajata iz Evrope, preostali iz Severne Amerike. Tako kot Trilateralo tudi Bilderberg oblikujejo vplivni politični voditelji, gospodarstveniki in drugi pomembni posamezniki.