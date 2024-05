Patrušev je pristal na mestu Putinovega pomočnika, pristojnega za ladjedelništvo, kar bi lahko označili kot degradacijo. "To je častna upokojitev," je za Politico povedal analitik Nikolaj Petrov. Putin je Patruševa, ko je ta prevzel vodenje FSB, predstavljal kot prijatelja, ki bo varnostno službo naredil še močnejšo.

Patrušev se je v preteklih letih uveljavil kot vodilni ruski teoretik zarote, podpornik Putinovega ekspanzionizma in represije v domačih logih. Dejansko je deloval kot ruski svetovalec za državno varnost in bil kot tak glavna varnostna zveza s tujimi silami, vključno z ZDA, do katerih ni skrival prezira.

Poleg tega naj bi Putina spodbudil k invaziji na Ukrajino, kar naj bi tudi pomenilo začetek njegovega konca. Na Patruševa so leteli očitki glede napačnih predpostavk glede bliskovite zasedbe ozemelj v Ukrajini, ki naj bi bila končana v treh dneh, a se je sprevrgla v dolgotrajno in izčrpavajočo vojno, med drugim pa tudi domačih varnostnih pomanjkljivosti, če omenimo le lanski upor pokojnega Jevgenija Prigožina ali nedavni teroristični napad na dvorano Crocus v Moskvi.

Kljub zamenjavi ostaja v bližini Putina. O tem, kaj od Patruševa pričakovati, priča nekaj bizarnih teorij zarote, ki jih je v preteklosti skoval.

Zahod trguje z ukrajinskimi sirotami in njihovimi organi

Kmalu po začetku ruske invazije na Ukrajino leta 2022 je v enem od intervjujev trdil, da ukrajinski kriminalci trgujejo s sirotami, odvzetimi iz Ukrajine, in jih dajejo v nezakonite posvojitve v Evropo.

Kasneje se je izkazalo, da so se takšne stvari v resnici dogajale, le da v Rusiji, kot trdi Mednarodno kazensko sodišče (ICC).

Pa še ena iz cvetobera Patruševa: "Zahod na črnem trgu kupuje človeške organe socialno ogroženih prebivalcev Ukrajine za skrivne presaditve evropskim bolnikom."

Zlata milijarda

Ena od postsovjetskih teorij zarote pravi, da ozka elita superbogatih namerno ustvarja globalne krize, da bi obogatela, kar je Patrušev povzdignil v vprašanje državne varnosti.

Po njegovem mnenju doktrina zlate milijarde določa, da lahko na svetu napreduje le omejeno število ljudi, peščico magnatov londoskega Cityja in newyorškega Wall Streeta pa je okrivil za brezposelnost ter migracijsko krizo v Evropi, pa tudi za lakoto v Afriki, ki jo je povzročila motnja v dobavi žita – tega nikakor ni moglo povzročiti bombardiranje ukrajinskega pristanišča.

Patrušev je tudi dejal, da je bil koronavirus ustvarjen v laboratoriju Pentagona, v vse skupaj pa vpletene fundacije Clinton, Rockefeller, Soros in Biden.

Madeleine Albright govori iz groba

Leto dni po priključitvi Krima je Patrušev izrazil prepričanje, da želijo Združene države Amerike Rusijo izbrisati z obličja zemlje.

V intervjuju junija 2015 je spomnil na domnevno izjavo nekdanje ameriške državne sekretarke Madeleine Albright, da niti daljni sever niti Sibirija ne pripadata Rusiji, kar je izhajalo iz nekega drugega intervjuja leta 2006 s še bolj norimi izjavami.

V njem se je Boris Ratnikov, upokojeni generalmajor nacionalne garde, pohvalil s posebnim oddelkom jasnovidcev v agenciji. In da je njegov šef Georgij Rogozin prišel v stanje, podobno transu, s fotografijo Madeleine Albright pa je deloval kot vmesnik med Ratnikovim in zdaj že pokojno ameriško državno sekretarko. In da je med brskanjem po njeni glavi Rogozin videl njeno patološko sovraštvo do Slovanov ter zavist do Rusije zaradi največjih zalog naravnih virov na svetu.

Študentje so agenti revolucije

Zahod ne želi spodkopati le ozemeljske celovitosti Rusije, ampak tudi ruske moralne vrednote. Prek poskusov vsiljevanja tujih idealov in norm pa spodkopava družbeno stabilnost, je javnost obvestil Patrušev pred tremi leti.

Udaril je po nevladnih organizacijah kot agentih Zahoda in skupnosti LGBTQ+, ki jo je označil za še en poskus zlate milijarde, da reši svet odvečnih ljudi.

Drugi inštrument so študentje, ki so jih na Zahod zvabili štipendije in programi izmenjav, zdaj pa se vračajo kot agitatorji in izvajalci tako imenovane demokratične preobrazbe. Prav tako opozarja pred tujimi kulti, ki mladino kvarijo z novopoganskimi idejami, okultizmom in satanizom, Zahod pa na splošno želi uničiti rusko državo in jezik.

"Ukrajino je napadla Poljska"

Ne Rusija, Poljska je tista, ki poskuša napasti Ukrajino, je maja 2022 izjavil Patrušev na sestanku o državni varnosti.

Kot dokaz je navedel takratni obisk poljskega predsednika Andrzeja Dude v Kijevu in njegovo izjavo, da poljsko-ukrajinska meja kmalu ne bo več obstajala. "Po vseh pogledih se Poljska že premika proti zavzetju ozemlja v zahodni Ukrajini," je dejal.

Duda je v resnici obljubil nadaljevanje poljske pomoči Ukrajini in bežečim Ukrajincem, češ da bi morala meja med državama združevati, ne deliti.