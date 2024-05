Putin spet kaže mišice: ukazal je uporabo zloglasne rakete bulava

Balistične rakete bulava so namenjene oborožitvi nove generacije jedrskih podmornic in so sposobne premagati vse obstoječe obrambne sisteme. Bulava, ki po rusko pomeni raketa, je dolga 12 metrov in ima doseg več kot osem tisoč kilometrov.

Glavni konstruktor bulave Jurij Salomonov je povedal, da je odločitev o uporabi bulave ruski predsednik Vladimir Putin sprejel na dan, ko je zaprisegel svoj šesti mandat v Kremlju, poroča ruska tiskovna agencija TASS. Putin od začetka vojne v Ukrajini Zahod opozarja, da bi neposredno posredovanje Natovih sil lahko sprožilo jedrski spopad. Že marca pa je izjavil, da so ruske jedrske sile tehnično pripravljene.

Ruska severna in pacifiška flota zdaj vključujeta sedem podmornic borej, od katerih vsaka nosi 16 bulav, še navaja TASS.

Nazadnje je ruska vojna mornarica bulavo preizkusila novembra lani. Takrat je rusko obrambno ministrstvo sporočilo, da je ena od podmornic uspešno preizkusila bulavo, saj je raketa zadela tarčo oddaljeno več tisoč kilometrov stran na polotoku Kamčatka.