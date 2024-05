EU bo prepovedala delovanje spletnega portala Voice of Europe, ki je bil nedavno razkrit kot del ruske operacije vplivanja, so za francosko tiskovno agencijo AFP potrdili neimenovani diplomatski viri. Prepovedi naj bi uvedli tudi za ruska časnika Izvestija in Ruska Gazeta ter tiskovno agencijo Ria Novosti.

Sankcije proti Voice of Europe, ki ima sedež v Pragi, je že uvedla Češka, ki je prva razkrila domnevno propagandno vlogo portala.

Nekateri evropski politiki, ki so sodelovali z Voice of Europe, so za to prejeli plačilo iz Rusije, je zatrdil belgijski premier Alexander De Croo, ki je potrdil, da so njihovi obveščevalci tesno sodelovali s češkimi kolegi pri razkritju proruskih omrežij. V operaciji so sodelovali tudi strokovnjaki s Poljske, ki so v okviru preiskav izvedli več racij.

Afera je dodobra pretresla Bruselj pred junijskimi evropskimi volitvami, ko voditelji v EU dajejo poseben poudarek boju proti tujem vmešavanju v demokratične procese.

Sankcije že uvedli za nekatere ruske medije

Evropska unija je spričo ruske agresije v Ukrajini sicer že uvedla sankcije in prepoved oddajanja za več ruskih medijev. Te ukrepe bodo zdaj predvidoma razširili še na medija v državni lasti Ria Novosti in Ruska Gazeta ter zasebni časnik Izvestija.

Vzporedno s temi ukrepi je Evropska komisija prejšnji teden članicam predstavila predlog novega svežnja sankcij proti Rusiji. Ta po poročanju tujih medijev vključuje tudi omejitve glede nadaljnjega izvoza ruskega utekočinjenega zemeljskega plina (LNG) iz EU v tretje države.