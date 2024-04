Poslanec nemške skrajne desnice naj bi prejemal denar od portala, ki propagira Rusijo

Češki novičarski portal Denik N je ob sklicevanju na vire v tajnih službah poročal, da je bil Bystron v stiku z osebjem portala Voice of Europe, domnevno pa naj bi od njih prejemal tudi denar, navaja nemška tiskovna agencija dpa.

Prav tako je poročal o obstoju zvočnega posnetka, ki naj bi potrjeval obtožbe zoper Bystrona, in dodal, da je bilo ime poslanca omenjeno na seji češke vlade prejšnji teden, na kateri je Praga uvedla sankcije proti portalu Voice of Europe.

Bystron vse zanika

Bystron je v izjavi, ki jo je danes predal vodstvu stranke AfD, obtožbe zanikal. "Nikoli nisem prejel nobenega plačila ali kriptovalute od zaposlenega na Voice of Europe (ali kateregakoli Rusa)," je zapisal.

Iz njegove izjave sicer ni razvidno, ali je morda denar prejemal od ukrajinskih državljanov, poroča nemški časnik Die Zeit. Osrednja oseba v aferi je namreč po ugotovitvah čeških preiskovalcev oligarh Viktor Medvedčuk, nekdanji ukrajinski poslanec, ki so ga v Ukrajini obtožili veleizdaje, leta 2022 pa so ga v okviru izmenjave zapornikov izročili Rusiji.

Do nadaljnjega ne bo nastopal v evropski volilni kampanji

Državno tožilstvo v Münchnu je medtem danes sprožilo preliminarno preiskavo obtožb zoper Bystrona. Ob tem je poudarilo, da uvedba preiskave ne nakazuje utemeljenosti sumov.

Vodilni kandidat AfD na evropskih volitvah Maximilian Krah je Bystrona, ki se ravno tako poteguje za položaj evropskega poslanca, pozval, naj do razjasnitve obtožb v volilni kampanji ne nastopa. Vodstvo AfD pa je napovedalo, da bo z Bystronom v ponedeljek opravilo pogovor.

Češka vlada je prejšnji teden uvedla sankcije proti portalu Voice of Europe s sedežem v Pragi. Po navedbah češkega zunanjega ministrstva je namreč ta portal del ruske operacije vplivanja, katere cilj je postaviti pod vprašaj ozemeljsko celovitost, suverenost in svobodo Ukrajine.

Nekateri evropski politiki, ki so sodelovali z Voice of Europe, so za to prejeli plačilo, je pozneje zatrdil belgijski premier Alexander De Croo. Imena teh posameznikov ostajajo neznanka, po navedbah čeških medijev pa naj bi šlo za politike iz Belgije, Francije, Nemčije, Madžarske, Nizozemske in Poljske.