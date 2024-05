Rusi ponoči sestrelili več kot sto brezpilotnikov

Rusija je ponoči sestrelila več kot sto ukrajinskih brezpilotnikov na jugu države in nad zasedenim krimskim polotokom ter Črnim morjem, kjer so uničili tudi šest vojaških čolnov na daljinsko upravljanje, je sporočilo rusko obrambno ministrstvo. V ukrajinskih čezmejnih napadih na regijo Belgorod sta bili ubiti dve osebi.

Po poročanju ruskega obrambnega ministrstva so prestregli in sestrelili 51 dronov nad polotokom Krim, 44 v krasnodarski regiji, šest v regiji Belgorod in enega v regiji Kursk. Ruska obramba je bila aktivna na morju. Kot so potrdile ruske pomorske sile, so na Črnem morju uničili šest vojaških čolnov, s katerimi Ukrajina na daljavo napada rusko mornarico.

Ukrajinski brezpilotnik je v vasi ob ruski meji zadel vozilo, v katerem se je vozila družina. V napadu sta umrla mati in njen štiriletni sin, je danes zjutraj povedal guverner belgorodske regije Vjačeslav Gladkov.

Razmere so zaostrene tudi na fronti, potem ko je bila ukrajinska vojska prisiljena v umik iz delov harkovske regije, ki meji na Belgorod.